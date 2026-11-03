Resumen: Un hombre murió tras una riña dentro de una vivienda en Itagüí. La Policía, apoyada por la Central de Monitoreo, siguió el recorrido de un sospechoso en motocicleta y lo capturó en el sector de la Central Mayorista. Un arma blanca y la motocicleta quedaron a disposición de las autoridades. El hombre fue entregado a la Fiscalía y su responsabilidad sigue bajo investigación.

Riña mortal entre conocidos en Itagüí: una moto y las cámaras marcaron el rastro del sospechoso

Una riña dentro de una vivienda de Itagüí terminó con un hombre muerto y un operativo de búsqueda que se apoyó en las cámaras de seguridad del municipio. La Policía capturó a un hombre señalado como presunto responsable del homicidio, después de seguir su recorrido en motocicleta.

El caso ocurrió durante la madrugada del lunes 2 de noviembre. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, los dos hombres se conocían y mantenían una relación de amistad. Las circunstancias que dieron origen a la confrontación siguen bajo investigación.

La intervención policial comenzó con una alerta sobre la riña. Cuando los uniformados llegaron a la residencia, encontraron a una persona lesionada. Debido a la gravedad de sus heridas, la víctima falleció posteriormente.

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Las cámaras siguieron el recorrido tras la riña

Con los primeros datos recogidos en el lugar, la Policía inició la búsqueda del sospechoso. Los operadores de la Central de Monitoreo de Itagüí apoyaron el procedimiento mediante el sistema de videovigilancia y reconstruyeron sus desplazamientos por el municipio.

La información permitió establecer que el hombre se movilizaba en una motocicleta. A partir del seguimiento y de la coordinación con las patrullas, los uniformados lograron ubicarlo en el sector de la Central Mayorista, donde fue interceptado.

Según el reporte, la captura se produjo pocas horas después del homicidio. La articulación entre los operadores de monitoreo y las unidades de Policía permitió orientar la búsqueda hacia el recorrido identificado, luego de la atención inicial a la emergencia.

Durante el procedimiento, los policías encontraron un arma blanca que presuntamente estaría relacionada con la agresión. La motocicleta y el elemento señalado como posible instrumento del homicidio quedaron a disposición de las autoridades.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía

El hombre fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y establecer su eventual responsabilidad. La captura no equivale a una condena: la definición de su situación jurídica corresponde a la justicia.

Las primeras indagaciones apuntan a un episodio de intolerancia y a situaciones personales entre los involucrados. Sin embargo, el motivo exacto de la riña no está establecido. La relación de amistad que habrían tenido ambos hombres hace parte de la información preliminar, no de una explicación definitiva de lo sucedido.

Las autoridades continúan recopilando testimonios y elementos materiales probatorios para esclarecer cómo comenzó la discusión, qué ocurrió dentro de la vivienda y en qué circunstancias se produjo la agresión que terminó con la muerte de uno de los involucrados.

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La Alcaldía destacó el apoyo de la videovigilancia

La Alcaldía de Itagüí destacó que el municipio cuenta con 1.226 cámaras de videovigilancia. En este caso, el sistema aportó información para orientar el operativo que terminó con la detención del presunto responsable de la riña mortal.

La Alcaldía reiteró el llamado a resolver los desacuerdos mediante el diálogo y evitar que las discusiones escalen a agresiones que pongan en peligro la vida. También señaló que mantendrá el trabajo articulado con la Policía para responder a los hechos que afectan la convivencia.

Como antecedente de esas acciones preventivas, en enero de 2026 la Alcaldía presentó la campaña «No hace parte de tu pinta», dirigida a sensibilizar sobre la no tenencia de armas cortopunzantes en colegios, parques y establecimientos comerciales.

En ese balance, la Alcaldía informó que siete de los 11 homicidios registrados en 2025 estuvieron relacionados con casos de intolerancia. Esas cifras corresponden al año anterior y no al balance de 2026. El caso de esta semana permanece bajo investigación.