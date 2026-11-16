Resumen: La Policía Nacional presentó su balance de los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella: 47.873 capturas, más de 212 toneladas de estupefacientes incautadas y 4.682 hectáreas de coca erradicadas manualmente. El reporte también incluye resultados de los BOSUR, delitos ambientales, contrabando y cooperación internacional.

Policía reporta 47.873 capturas en los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella

La Policía Nacional reportó 47.873 capturas en todo el país durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, según el balance presentado este lunes 16 de noviembre de 2026. La institución también informó la incautación de más de 212 toneladas de estupefacientes y la erradicación manual de 4.682 hectáreas de cultivos de hoja de coca.

El informe reúne resultados de seguridad urbana, operaciones contra estructuras criminales, control del narcotráfico, delitos ambientales, contrabando y cooperación internacional. Las cifras corresponden a distintos componentes del balance y no se presentan como cantidades que deban sumarse entre sí.

Foto: Policía Nacional

Los Bloques de Seguridad Urbana en los primeros 100 días

Uno de los ejes descritos son los Bloques de Seguridad Urbana, conocidos como BOSUR, con intervenciones en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga. En estas ciudades, la Policía reportó más de 825 capturas relacionadas con presuntos delitos como homicidio, hurto, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Para las ciudades intervenidas, la institución señaló una reducción del 10 % en los homicidios y del 22 % en el hurto a personas. El balance expresa esos cambios como 377 vidas salvadas y cerca de 25.000 casos menos de hurto a personas, respectivamente.

De acuerdo con el informe, las intervenciones combinan inteligencia, investigación criminal, presencia territorial y operativos focalizados contra las estructuras que afectan la seguridad urbana. Esos resultados son parte de la evaluación que la Policía presentó sobre este periodo del Gobierno nacional.

Operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico

En el componente de crimen organizado, el reporte registra 321 operaciones de alto impacto, con más de 1.500 capturas, incluidas las de 38 presuntos cabecillas. También señala 91 integrantes de estructuras criminales neutralizados, sin desglosar en el comunicado las situaciones comprendidas en esa cifra.

Dentro de las 47.873 capturas por diferentes delitos reportadas a escala nacional, la Policía destacó 654 por presunta extorsión y 184 por presunto secuestro. La captura de una persona no equivale a una condena y la responsabilidad penal debe ser determinada por la justicia.

La institución indicó además que las acciones contra grupos armados y estructuras delincuenciales afectaron recursos y economías ilegales por 760.204 millones de pesos.

En narcotráfico, a las más de 212 toneladas de estupefacientes incautadas se agregan la destrucción de 794 laboratorios y las 4.682 hectáreas de coca erradicadas manualmente en Antioquia, Putumayo y el sur de Bolívar. El informe destaca entre esos resultados una incautación de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena.

El balance también señala que fueron retiradas de circulación 5.057 armas de fuego. Según la Policía, el 93 % no contaba con permiso de porte.

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Delitos ambientales, contrabando y cooperación internacional

En la protección de recursos naturales, la Policía informó cerca de 1.500 capturas por presuntos delitos ambientales y la intervención de 1.766 minas ilícitas. Estos datos forman parte del apartado dedicado a las economías ilegales y sus efectos sobre los ecosistemas.

En contrabando, la institución reportó la afectación de economías ilegales por más de 160.000 millones de pesos, mediante la incautación de cerca de 15 millones de unidades de mercancía.

El componente internacional incluye 91 extradiciones y 40 retenciones de personas requeridas mediante notificación roja de INTERPOL. El comunicado atribuye estos resultados a la articulación con autoridades y organismos de otros países.

Protección de menores de edad

Otro resultado señalado fue la recuperación de 21 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales. El balance sitúa este componente dentro de las acciones de protección y restablecimiento de derechos de menores afectados por la violencia, sin divulgar sus identidades.

La Policía presentó el informe como parte de su estrategia de seguridad bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. La institución indicó que mantendrá operaciones contra el multicrimen y acciones de prevención en coordinación con autoridades nacionales y territoriales.

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Imágenes del balance de la Policía Nacional

Foto: Policía Nacional

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