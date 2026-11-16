CAR inició proceso por tala de cerca de 400 árboles en zona protegida de Chocontá

Foto: CAR

Resumen: La CAR suspendió tala, poda, rocería y aprovechamiento forestal en un predio de Tilatá, Chocontá, tras detectar aproximadamente 398 pinos pátula intervenidos en 5.071,4 m² de una reserva de la cuenca alta del río Bogotá. También identificó intervención en la ronda de la quebrada El Granadillo. No encontró permiso asociado al predio e inició un proceso sancionatorio ambiental con respeto por el debido proceso.

La tala de cerca de 400 árboles en un predio de Chocontá, Cundinamarca, llevó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a ordenar la suspensión inmediata de actividades forestales e iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental. La intervención fue detectada en la vereda Tilatá, dentro de una zona protegida de la cuenca alta del río Bogotá.

El informe técnico citado por la entidad precisa que fueron intervenidos aproximadamente 398 individuos de pino pátula, de la especie Pinus patula. Los hallazgos se distribuyen en dos áreas que suman cerca de 5.071,4 metros cuadrados, según la información oficial divulgada este lunes 16 de noviembre.

Tala en una reserva de la cuenca alta del río Bogotá

La decisión fue adoptada por un equipo técnico y jurídico de la dirección regional Almeidas y Guatavita de la CAR. Durante una visita al predio, los profesionales evidenciaron la tala y el aprovechamiento de los árboles, y revisaron las condiciones ambientales del lugar intervenido.

De acuerdo con la evaluación, el terreno se encuentra en la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. Además, la zona tiene una clasificación de conservación y protección ambiental dentro del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, conocido como POMCA.

La autoridad ambiental también identificó una intervención de 289,4 metros cuadrados al interior de la ronda de protección de la quebrada El Granadillo. Ese hallazgo forma parte del análisis sobre las afectaciones a los recursos de flora, suelo y agua en el predio de la vereda Tilatá.

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Ordenaron suspender tala, poda y aprovechamiento forestal

La medida preventiva dispone la suspensión inmediata de las actividades de tala, poda, rocería y aprovechamiento forestal. Su propósito es evitar que continúen las intervenciones mientras la corporación adelanta las actuaciones administrativas relacionadas con lo encontrado en la visita.

Marcela Chaparro, directora regional encargada de Almeidas y Guatavita, explicó que la decisión busca impedir la continuidad de actividades que puedan representar un riesgo para la cobertura forestal, la ronda hídrica y los valores ambientales de esta área protegida.

La suspensión preventiva y el procedimiento sancionatorio son las dos actuaciones anunciadas por la CAR. La primera detiene las labores señaladas; el segundo busca esclarecer las circunstancias de la intervención y determinar las decisiones que correspondan, con respeto por el debido proceso.

No encontraron un permiso asociado al predio

Al consultar sus bases documentales, la corporación no evidenció un permiso de tala o de aprovechamiento forestal relacionado con el predio objeto de la actuación. Ese resultado de la revisión fue incluido en la información entregada sobre el caso y acompaña los hallazgos técnicos.

La CAR recordó que este tipo de actividades debe contar con los permisos o las autorizaciones ambientales exigibles, según las características del área y la normativa aplicable. El señalamiento es especialmente relevante en este caso por la ubicación del terreno dentro de una reserva y por la intervención identificada en la ronda de una quebrada.

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La entidad reiteró su compromiso con la conservación de los ecosistemas, la protección de las fuentes hídricas y el cumplimiento de las normas ambientales en su jurisdicción. Mientras se desarrolla el procedimiento administrativo, la orden es mantener suspendidas las actividades forestales en el predio intervenido.

La actuación reúne así los hallazgos sobre la cobertura forestal y la quebrada El Granadillo en un mismo predio de Tilatá. La corporación continuará el trámite sancionatorio ambiental con respeto por el debido proceso y la normativa vigente, de acuerdo con lo anunciado por la autoridad regional.