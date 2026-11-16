Familia de Alejandra Castaño pide contacto con sus captores tras 20 días de secuestro

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Resumen: La familia de Lizeth Alejandra Castaño Montes, secuestrada el 27 de octubre en Guacarí, pide a sus captores permitir un acercamiento tras 20 días sin conocer su paradero. Su tío Giovanni Castaño destacó el apoyo recibido en Marinilla, Bogotá y el Valle del Cauca. La Gobernación del Valle mantiene una recompensa de hasta $50 millones por información que contribuya a ubicarla.

La familia de Lizeth Alejandra Castaño Montes, la joven de 19 años secuestrada en Guacarí, Valle del Cauca, renovó su llamado para conocer su paradero cuando se cumplen 20 días de su retención. Sus allegados piden a quienes la tienen en su poder que permitan un acercamiento y entreguen alguna respuesta sobre ella.

La petición fue expresada por Giovanni Castaño, tío de la joven, quien describió la incertidumbre que enfrenta la familia desde el secuestro ocurrido el 27 de octubre. En declaraciones a Caracol Radio, señaló que mantienen la esperanza de reencontrarse con Alejandra, pero necesitan que los responsables den señales que permitan avanzar hacia ese regreso.

El llamado de la familia de Alejandra Castaño

«Nosotros le estamos haciendo un llamado desde el corazón, desde todo nuestro sentimiento, a la gente que tenga a la niña, que ya va mucho tiempo», manifestó Giovanni. Su mensaje estuvo dirigido a quienes puedan establecer contacto con la familia y ofrecer información sobre la situación de la joven.

El tío añadió que sus familiares se han apoyado en la oración durante estas semanas. Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de que quienes la mantienen secuestrada se comuniquen: «De algún modo hacerse ver, hacer entender, decir quién es o algo para nosotros», expresó.

La familia sigue atenta a cualquier novedad de las investigaciones que les permita volver a verla. El nuevo llamado se produce en medio del acompañamiento que han recibido tanto en el Valle del Cauca como en otros lugares del país, donde se han organizado encuentros para pedir por su libertad.

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Solidaridad desde Marinilla, Bogotá y el Valle

Giovanni Castaño destacó que el gobernador de Antioquia y el alcalde de Marinilla han estado pendientes del caso. La familia tiene sus raíces en ese municipio del Oriente antioqueño, desde donde también se han promovido jornadas de oración para acompañar a sus seres queridos.

Según relató, las muestras de apoyo han incluido velatones y reuniones en Bogotá, donde viven familiares por parte de la madre de Alejandra. En Buga, Guacarí y El Cerrito también han recibido acompañamiento durante la búsqueda, una solidaridad que el tío agradeció al referirse a la situación que atraviesan.

El respaldo desde Antioquia ya había motivado un pronunciamiento del gobernador Andrés Julián Rendón. Como informó Minuto30 en una nota anterior, el mandatario pidió a las autoridades nacionales poner sus capacidades operativas y de investigación al servicio de la búsqueda y del regreso de la joven con su familia.

Alejandra estaba al frente de la panadería de su padre y tenía planes de ingresar a la universidad, según la información conocida sobre su vida antes del secuestro.

Recompensa de hasta $50 millones por información

La Gobernación del Valle del Cauca mantiene una recompensa de hasta 50 millones de pesos por datos que contribuyan a establecer el paradero de Lizeth Alejandra. La información fue reiterada en el reporte más reciente sobre el caso, mientras continúan las investigaciones para ubicarla.

El secuestro ocurrió en una panadería del barrio La Primavera, en Guacarí. Los registros de seguridad conocidos tras el hecho mostraron la llegada de una camioneta negra y a hombres armados que obligaron a la joven a subir al vehículo antes de abandonar el lugar.

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Ese primer ofrecimiento de recompensa fue divulgado en los días iniciales de la búsqueda. El monto que reporta actualmente la Gobernación es de hasta $50 millones. Entretanto, los familiares reiteran su petición de una comunicación que les permita tener respuestas sobre Alejandra y mantienen la esperanza de su regreso.