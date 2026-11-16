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Resumen: Abelardo de la Espriella informó que volvió a hablar con el alcalde de Uribia y el padre de la subteniente María Camila Pantoja. Dijo que el Estado amplía esfuerzos y explora alternativas para lograr el regreso de Nancy Gómez y de la oficial. El mensaje no anuncia su liberación.

«No están solas»: De la Espriella reitera esfuerzos por Nancy Gómez y la subteniente Pantoja

El presidente Abelardo de la Espriella informó este lunes 16 de noviembre, a través de su cuenta en X, que volvió a comunicarse con los familiares de Nancy Yaneth Gómez Sánchez y la subteniente María Camila Pantoja Hernández, y aseguró que el Estado mantiene y amplía sus esfuerzos para conseguir la libertad de las dos mujeres secuestradas.

El mandatario señaló que habló nuevamente con Jaime Luis Buitrago García, alcalde de Uribia y esposo de Gómez, y con el coronel retirado Bernardo Pantoja, padre de la oficial del Ejército. Su mensaje se concentra en las gestiones para que ambas regresen a sus hogares y en el acompañamiento a sus familias.

«Seguimos desplegando y ampliando todas las capacidades del Estado, explorando todas las alternativas posibles para lograr que tanto Nancy Yaneth Gómez Sánchez, esposa del alcalde, como nuestra subteniente María Camila regresen sanas y salvas al seno de sus hogares», escribió.

De la Espriella agregó que no escatimará esfuerzos para conseguir su libertad. «Mi solidaridad con sus familias. No están solas en este dolor y en esta lucha», expresó en la publicación, difundida a las 12:04 del mediodía.

Un nuevo mensaje a las familias

La comunicación presidencial vuelve a poner en primer plano la situación de las dos mujeres, cuyos secuestros ocurrieron en lugares y circunstancias diferentes. Aunque el jefe de Estado las mencionó en un mismo mensaje, se trata de dos casos distintos: el de la gestora social de Uribia, en La Guajira, y el de la militar secuestrada en Saravena, Arauca.

En esta publicación, el presidente no anunció una liberación ni dio una fecha para el regreso de las víctimas. Tampoco reveló su ubicación o detalles de las alternativas que están siendo exploradas. El anuncio da cuenta del contacto con los familiares y de la continuidad de los esfuerzos estatales.

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El secuestro de Nancy Gómez en Uribia

Nancy Yaneth Gómez Sánchez, psicóloga y gestora social del municipio guajiro, fue secuestrada el 11 de noviembre cuando salía de un gimnasio. Según los antecedentes del caso publicados por Minuto30, hombres armados la interceptaron y la obligaron a subir a un vehículo.

Tras el hecho, el alcalde Jaime Luis Buitrago denunció que su familia había recibido amenazas desde 2025 y cuestionó las garantías de protección. Las autoridades activaron acciones de búsqueda, mientras el Gobierno anunció el uso de las capacidades del Estado para encontrarla.

En las primeras informaciones se señaló al ELN como posible responsable. Ese señalamiento debe mantenerse diferenciado de la atribución que la propia guerrilla hizo en el caso de la subteniente Pantoja: la información previa sobre Nancy Gómez no permite presentar la autoría de su secuestro como un hecho judicialmente establecido.

La situación de María Camila Pantoja

La subteniente María Camila Pantoja Hernández fue secuestrada el 4 de noviembre en Saravena, Arauca. El Frente de Guerra Oriental del ELN reconoció posteriormente que tenía en su poder a la oficial del Ejército.

Como parte de los antecedentes, Infobae reportó que el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió el 12 de noviembre una carta y un video como prueba de supervivencia, material que fue trasladado a sus familiares. En la grabación divulgada después, Pantoja pidió que su liberación se buscara por una vía humanitaria y no mediante un rescate militar.

La solicitud de la oficial constituye un antecedente distinto del mensaje de este lunes: en su nueva publicación, De la Espriella habló de explorar alternativas, pero no precisó cuál mecanismo se aplicaría para lograr su regreso.

Gestiones con Venezuela

Minuto30 informó el 12 de noviembre que Colombia había activado canales diplomáticos con Venezuela para apoyar la búsqueda de ambas mujeres, ante las hipótesis de que hubieran sido trasladadas al vecino país. Ese posible traslado fue presentado como una versión por verificar, no como una ubicación confirmada.

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El nuevo pronunciamiento presidencial mantiene el llamado al retorno de Nancy Gómez y María Camila Pantoja. Por ahora, lo anunciado por el mandatario es la continuidad del contacto con sus familias y de los esfuerzos para conseguir que regresen sanas y salvas.

Fuente: publicación de Abelardo de la Espriella en X. Antecedente sobre la prueba de supervivencia: Infobae.