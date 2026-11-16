Frustran atentado contra la Alcaldía de Hato Corozal y capturan a alias Kamo, señalado explosivista

Fotos: Ejército Nacional

Resumen: El Ejército y el CTI capturaron a alias Kamo durante un allanamiento en Hato Corozal, Casanare. Según la institución, el señalado explosivista de la estructura 28 estaría vinculado con un plan para atentar contra la Alcaldía municipal y presionar pagos extorsivos. En el operativo incautaron dos pistolas, una escopeta, munición, tres celulares y un artefacto explosivo con aproximadamente 500 gramos de pentolita.

Un atentado que, según el Ejército Nacional, estaba siendo planeado contra la Alcaldía de Hato Corozal, Casanare, fue frustrado mediante un operativo en el que capturaron a alias Kamo. Las autoridades lo señalan como presunto integrante del componente explosivista de la estructura 28 de las disidencias de las Farc.

El procedimiento fue realizado por tropas del Grupo de Caballería Montado N.° 16 Guías del Casanare, adscrito a la Décima Sexta Brigada, junto con servidores del CTI de la Fiscalía General de la Nación. La captura se produjo durante una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda del municipio.

El Ejército difundió el resultado en su cuenta de X y explicó que la operación permitió anticiparse a una posible acción violenta contra la sede de la administración municipal. El capturado fue identificado como Israel Castro, conocido con el alias de Kamo.

El presunto plan de atentado contra la Alcaldía

De acuerdo con la información preliminar de inteligencia citada por la institución, alias Kamo estaría vinculado con la planeación del ataque y presuntamente recibía instrucciones directas de alias Antonio Medina, señalado cabecilla de esa estructura armada.

La hipótesis expuesta por las autoridades indica que la acción contra la Alcaldía habría sido preparada como mecanismo de presión para exigir pagos extorsivos en Casanare. La sede municipal era el objetivo mencionado en la información oficial sobre el operativo.

Según el Ejército, el resultado evitó una posible acción que habría puesto en peligro a los funcionarios públicos y a la población civil. El reporte se refiere a un plan frustrado, no a una explosión consumada en las instalaciones de la Alcaldía.

Los elementos encontrados durante el allanamiento

Durante la diligencia, las autoridades incautaron dos pistolas, una escopeta y 18 cartuchos de diferentes calibres. También encontraron tres teléfonos celulares y un artefacto explosivo que, según la estimación oficial, contenía aproximadamente 500 gramos de pentolita.

El material fue hallado en el mismo procedimiento en el que se realizó la captura. Las imágenes publicadas por el Ejército muestran parte de los elementos incautados y del dispositivo localizado por las unidades que participaron en la operación.

El Ejército informó que el capturado y el material incautado quedarían a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos judiciales. Contra alias Kamo figuraba una orden de captura por hurto calificado y agravado y fuga de presos.

Por su parte, la información de la Fiscalía recogida por Caracol Radio señala que el proceso contempla la imputación por concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y delitos relacionados con armas de fuego y explosivos.

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El contexto de seguridad en el norte de Casanare

El operativo se conoce en medio de las advertencias sobre la presencia y la disputa de grupos armados en el noroccidente de Casanare. En un hecho distinto, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 027 de 2026 por los riesgos que enfrenta la población en La Salina, Sácama, Támara y sectores de Hato Corozal.

La advertencia incluye al resguardo indígena Chaparral Barro Negro y describe amenazas relacionadas con minas antipersonal, confinamientos, reclutamiento y mecanismos de control sobre las comunidades. La entidad también señaló presiones contra comerciantes, contratistas y empresas de la región.

Ese panorama motivó recomendaciones a las autoridades nacionales y territoriales para proteger a la población, fortalecer la prevención y coordinar la respuesta institucional en los municipios señalados por la Defensoría.

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En otro episodio reportado previamente en Hato Corozal, patrulleros de la Policía fueron atacados mientras adelantaban labores de registro y control. La información publicada sobre ese caso dio cuenta de un uniformado muerto y personas heridas. Se trata de un hecho separado del plan contra la Alcaldía anunciado por el Ejército.

Tras la captura de alias Kamo, la Décima Sexta Brigada indicó que continuará las operaciones en Casanare junto con las autoridades judiciales para contrarrestar las acciones de las estructuras armadas ilegales en el departamento.