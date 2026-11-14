Clan del Golfo: Policía de Antioquia se blinda por posible plan pistola tras la caída de Negro Perea

Foto de archivo para ilustrar la nota: Policía Nacional de Colombia / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Resumen: La Policía en Antioquia activó nuevos protocolos por posibles retaliaciones de un grupo armado, con foco en estaciones, patrullajes, alcaldías y drones.

La Policía en Antioquia extremó las medidas de seguridad ante la alerta de posibles retaliaciones del Clan del Golfo por los recientes golpes contra esa estructura en el Bajo Cauca antioqueño. Fuentes policiales indicaron que, aunque los protocolos de seguridad hacen parte del trabajo permanente de la institución, esta vez se recibió una advertencia específica sobre un eventual plan pistola contra uniformados y sedes.

Por esa razón se ordenó reforzar la vigilancia en estaciones de Policía, ajustar los patrullajes y tomar precauciones adicionales en los desplazamientos hacia zonas donde hay presencia de ese grupo armado ilegal.

¿Por qué se encendió la alerta?

La preocupación aparece tras dos resultados contra el Clan del Golfo en el Bajo Cauca. El primero fue el bombardeo en zona rural de Tarazá, en el marco de la operación Nehemías, que según el balance oficial dejó ocho integrantes de la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez muertos, entre ellos alias Negro Perea, señalado como uno de los cabecillas prioritarios del país. La Presidencia lo confirmó el 11 de noviembre de 2026.

El segundo golpe fue la captura de alias Alambrito, uno de los más buscados de Antioquia y señalado de participar en el homicidio de un patrullero en Tarazá. Por información sobre él, la Gobernación ofrecía una recompensa de hasta $50 millones.

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La intención, según las fuentes, es evitar que las bajas y capturas de cabecillas se traduzcan en ataques contra la Fuerza Pública.

¿Qué medidas se activaron?

Entre las acciones que se adoptaron están:

Más seguridad en las estaciones de Policía y en otras sedes físicas de la institución.

y en otras sedes físicas de la institución. Ajustes en los patrullajes y mayor precaución en los desplazamientos hacia sectores donde se conoce la presencia del Clan del Golfo.

y mayor precaución en los desplazamientos hacia sectores donde se conoce la presencia del Clan del Golfo. Trabajo conjunto con el Ejército en zonas rurales, para contar con apoyo oportuno ante cualquier novedad.

en zonas rurales, para contar con apoyo oportuno ante cualquier novedad. Comunicación entre unidades y reporte inmediato de cualquier movimiento sospechoso.

La advertencia no se limita a la Fuerza Pública. Los alcaldes y los secretarios de despacho de los municipios también fueron alertados para que activen nuevas medidas de seguridad en las sedes administrativas y en sus desplazamientos, sobre todo en localidades donde hay presencia o actividad del grupo.

Nuevas reglas para el uso de drones

Otro de los puntos de los nuevos protocolos tiene que ver con los drones. Se establecieron precauciones frente a la operación y los sobrevuelos de estas aeronaves en zonas cercanas a las estaciones de Policía y a las alcaldías.

El objetivo es reducir al máximo el riesgo de que sean usadas para vigilar instalaciones o para atacarlas.

Alerta en varias subregiones

Aunque el foco está en el Bajo Cauca, la prevención cubre las subregiones de Antioquia donde el Clan del Golfo tiene presencia: Norte, Nordeste, Occidente, Suroeste, Oriente y Urabá. La prioridad, según las fuentes, es proteger la vida de los uniformados y mantener la capacidad de respuesta en los municipios mientras se monitorea la evolución de la alerta.

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El antecedente del plan pistola de 2025

La alerta recuerda lo ocurrido entre abril y mayo de 2025, cuando el llamado plan pistola dejó decenas de uniformados asesinados en el país y obligó a la Policía a reforzar su seguridad, incluso con medidas como autorizar el porte de armas en los desplazamientos y limitar el uso del uniforme en momentos de descanso. Para entonces, la Policía de Antioquia también pidió ayuda a la ciudadanía para entregar información sobre los responsables. El 6 de mayo de 2025, el Clan del Golfo ordenó el cese de esa estrategia.

Las fuentes policiales aclararon que los protocolos hacen parte de las actividades permanentes de la institución, pero que en esta ocasión se reforzaron por la advertencia recibida.