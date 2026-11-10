Inundaciones en la mira: 8 municipios de Antioquia en alerta roja por deslizamientos

Resumen: Las lluvias previstas para Antioquia mantienen la atención sobre ríos y laderas. Conozca las advertencias del Ideam y el pronóstico.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prendió las alarmas en Antioquia por las lluvias que se esperan en el país entre el 10 y el 13 de noviembre de 2026, unas precipitaciones que podrían traducirse en inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra en varias regiones de Colombia.

Según el pronóstico del Ideam, las lluvias se presentarán con variada intensidad, principalmente en las regiones Andina y Pacífica. Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cauca están entre los departamentos que deben prestar mayor atención a estas condiciones en ese periodo.

89 municipios de Antioquia están en alerta por deslizamientos

Antioquia es uno de los departamentos con más municipios bajo advertencia. En total son 89 municipios con algún nivel de alerta por amenaza de deslizamientos de tierra: ocho están en alerta roja, 25 en naranja y 56 en amarilla.

En el consolidado nacional aparecen 420 municipios con algún nivel de alerta por movimientos en masa. Chocó registra 15 municipios en alerta roja; Tolima tiene 14 en naranja y 22 en amarilla; Santander suma 10 en naranja y 36 en amarilla, mientras que Boyacá reporta 12 en naranja y 12 en amarilla. También aparecen Cundinamarca, con 31 municipios entre naranja y amarilla; Nariño, con 14; Caldas, con 18; y Cauca, con 20.

Por regiones, la Andina concentra 291 de los 420 municipios advertidos por amenaza de deslizamientos. Le siguen el Pacífico, con 78, y el Caribe, con 24.

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¿Cómo estarán las lluvias del 10 al 13 de noviembre?

Para el 10 de noviembre, los mapas del Ideam muestran precipitaciones en sectores del occidente y el centro del país, especialmente en las regiones Pacífica y Andina. En la tarde y la noche también se pronostican lluvias en sectores del sur y el oriente del territorio nacional.

El 11 de noviembre el pronóstico mantiene las lluvias en las regiones Andina y Pacífica, con acumulados durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Antioquia sigue entre los departamentos en observación, pues las precipitaciones pueden coincidir con las zonas que ya presentan alertas por deslizamientos.

Para el 12 de noviembre se esperan lluvias fuertes en sectores de las regiones Pacífica y Andina, principalmente en Chocó y Antioquia. Las precipitaciones moderadas se registrarían en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Caquetá, Meta y Casanare, con lluvias leves y dispersas en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía.

El 13 de noviembre las lluvias más intensas se prevén en sectores del occidente y el norte del país, además de precipitaciones moderadas en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica. Se esperan lluvias ligeras en áreas de Huila, Casanare, Meta, Vichada y Amazonas.

Hay 204 alertas por crecientes súbitas e inundaciones

Además de la amenaza por deslizamientos, el Ideam reportó 204 alertas por probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones en diferentes áreas hidrográficas del país. El área del Magdalena-Cauca concentra 87 de estas alertas, lo que obliga a vigilar los cauces y sus afluentes.

El instituto advierte que estos eventos pueden presentarse en afluentes y no necesariamente en los ríos principales, por lo que las comunidades ribereñas deben estar atentas al comportamiento de los niveles del agua.

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¿Qué recomiendan las autoridades ante las lluvias?

Las autoridades de gestión del riesgo recomiendan a las comunidades que viven cerca de ríos y quebradas vigilar el comportamiento de los niveles del agua y atender las indicaciones de los organismos de socorro.

El llamado es a seguir los avisos oficiales y las indicaciones de las autoridades locales frente a la posibilidad de inundaciones. Las alertas describen una amenaza y no significan que en todos los municipios mencionados ya se hayan registrado emergencias.