Resumen: La Armada incautó más de 36 componentes para drones en un control fluvial sobre el río Meta, en Orocué, Casanare. El material iba hacia Puerto Carreño, Vichada, sin documentación que acreditara su legalidad. Según Mindefensa, la acción frustró ataques con drones contra la Fuerza Pública y la comunidad.

Armada frenó el envío de más de 36 componentes para drones que iban por el río Meta hacia Puerto Carreño

La Armada de Colombia incautó más de 36 componentes para drones durante un control fluvial en el río Meta, a la altura de Orocué, Casanare. El material tenía como destino Puerto Carreño, Vichada, y no tenía documentos que probaran su legalidad.



Foto: Cortesía

El Ministerio de Defensa difundió el resultado del operativo este lunes 9 de noviembre, con un video en el que se ve a los uniformados abriendo cajas de cartón y mostrando piezas y equipos. Según la entidad, con la acción se frustraron ataques con drones que pretendían ser cometidos «contra la Fuerza Pública y la comunidad».

Qué encontraron en la embarcación

La operación la adelantaron tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 51 y el remolcador fluvial ARC «CT Rigoberto Giraldo», que interceptaron una embarcación que navegaba por el río Meta. Durante la visita e inspección, los uniformados hallaron varias cajas con accesorios y componentes para este tipo de equipos.

Entre el material incautado figuran:

bancos de carga inteligentes;

baterías;

módulos de antena;

sistemas de posicionamiento;

componentes eléctricos;

cámaras de precisión con estabilizador.

Al no presentarse la documentación que acreditara la legalidad del cargamento, la Armada incautó los elementos y los dejó a disposición de las autoridades competentes.

Un corredor vigilado

El procedimiento hace parte de las operaciones de vigilancia, control e interdicción fluvial que la Armada adelanta en la Orinoquía para frenar la logística de las organizaciones criminales. El río Meta es una de las principales vías de transporte de la región y conecta zonas de Casanare, Meta y Vichada.

Los drones se volvieron una preocupación para la Fuerza Pública en distintas regiones del país. En los últimos días, Minuto30 ha reportado ataques con estos aparatos contra soldados, estaciones y peajes, por lo que el control de sus componentes y de las rutas por las que llegan es una de las apuestas de las autoridades.

El contexto: una semana marcada por drones

El hallazgo se conoce en días de especial tensión por el uso de estos aparatos en ataques. El pasado fin de semana, Minuto30 reportó el ataque con drones contra un cantón militar en Bolívar, que dejó cinco militares muertos y 35 heridos, y el Ministerio de Defensa señaló después que se trató de una represalia del ELN, según informó este medio.

A ese hecho se sumaron otros episodios recientes en distintas regiones: un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de Tibú, en el Catatumbo; el atentado contra el peaje de Villa Rica, en el Cauca, y la situación de dos soldados que siguen en cuidados intensivos en Santander tras un ataque en Santa Rosa del Sur.

Tras el ataque en Bolívar, Abelardo de la Espriella anunció drones ofensivos y sistemas antidrones, una señal de que esta tecnología pasó a ser una prioridad para la Fuerza Pública.

En ese escenario, la Armada insiste en que las inspecciones en los ríos de la Orinoquía buscan cortar la cadena de suministro. Los componentes incautados, como baterías, módulos de antena y sistemas de posicionamiento, son piezas que sirven para armar, mantener o dirigir este tipo de aparatos, aunque la entidad no precisó para qué se usarían en este caso.

En la información conocida hasta ahora no se detalla quiénes serían los responsables del envío ni se reportan capturas. Tampoco se ha precisado el valor del material incautado. La Armada indicó que los elementos quedaron en manos de las autoridades competentes, que definirán los pasos a seguir.

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