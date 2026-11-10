Se cayó la visita del vicepresidente de EEUU: JD Vance no vendrá a Colombia

Foto: Casa Blanca (Wikimedia Commons)

Resumen: La Casa Blanca confirmó la cancelación de la gira del vicepresidente de EEUU, JD Vance, por América Latina, que incluía una visita oficial a Colombia prevista tentativamente para el sábado 21 de noviembre. La decisión responde al revés republicano en las elecciones de medio término del 3 de noviembre y a la controversia interna por el mensaje de Vance sobre la guerra en Irán.

La Casa Blanca confirmó la cancelación de la gira por América Latina del vicepresidente de EEUU, JD Vance, que tenía como uno de sus platos fuertes una visita oficial a Colombia. El segundo al mando del Gobierno de Donald Trump no viajará a la región y su llegada a territorio colombiano, prevista de manera tentativa para el sábado 21 de noviembre, quedó en el aire.

Vance, quien ocupa el segundo lugar en el tiquete ejecutivo del presidente Donald Trump, frenó en seco la correría internacional que lo llevaría por varios países sudamericanos. La decisión se tomó en medio de uno de los momentos políticos más delicados de la administración republicana.

Lea también: Cayó la banda ‘Illimani’: escondían la droga dentro de las paredes y movían 100 millones al mes

¿Por qué el vicepresidente de EEUU canceló su gira por Suramérica?

La drástica decisión responde de manera directa al coletazo político que dejó la dura derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre. El adverso resultado en los comicios generó un complejo remezón al interior del Gobierno estadounidense.

El triunfo de la oposición obligó a la Casa Blanca a revaluar su agenda exterior para concentrarse en la coyuntura política doméstica, en un momento en el que el Gobierno de Trump enfrenta cuestionamientos internos sobre su rumbo.

A ese revés electoral se suma una aguda controversia en la cúpula del poder en Washington. El vicepresidente de EEUU quedó en el centro del debate después de publicar un mensaje en sus redes sociales en el que atribuyó el desastre electoral republicano a la guerra en Irán.

Ese pronunciamiento fue interpretado dentro del propio Gobierno como un ataque directo a la línea política principal del presidente Donald Trump, lo que desencadenó severas consecuencias e interpretaciones políticas. Ante la escalada de tensiones y el clima de inestabilidad posterior a las elecciones, voceros de la Casa Blanca confirmaron que Vance no viajará a la región.

Lea también: Mindefensa les advierte a los grupos criminales tras golpe en Tibú: «No habrá refugio»

¿Qué se tenía planeado para la visita de JD Vance a Colombia?

El plan contemplaba la llegada de Vance a Bogotá de manera tentativa el sábado 21 de noviembre. El encuentro hacía parte de una agenda que se venía tejiendo entre los dos gobiernos en medio de las tensiones comerciales recientes.

En el aspecto logístico, las autoridades y las delegaciones de ambos países definían la sede del encuentro entre Cartagena y Medellín. En esos escenarios estaba prevista una reunión clave entre el vicepresidente estadounidense y el abogado penalista Abelardo De La Espriella.

El acercamiento se daba en medio de los esfuerzos por tumbar los aranceles impuestos por la administración Trump a los productos colombianos, uno de los temas más sensibles de la relación bilateral entre los dos países.

Con la cancelación, esa reunión y toda la agenda diplomática que se tejía alrededor de la visita quedaron suspendidas, sin nuevas fechas anunciadas por la Casa Blanca.

Chile y Argentina también se quedaron sin la visita del vicepresidente de EEUU

La medida adoptada por Washington cancela de forma simultánea la gira completa por el cono sur. Además de Colombia, el recorrido abarcaba visitas oficiales agendadas a Chile y Argentina, que tampoco se realizarán.

De esta manera, la correría internacional del segundo al mando de la administración estadounidense quedó suspendida indefinidamente, mientras la Casa Blanca se concentra en la crisis política interna que dejaron los comicios de medio término y en la controversia abierta por el pronunciamiento de Vance sobre la guerra en Irán.

Por ahora, el Gobierno estadounidense no ha anunciado una reprogramación de la gira ni de la esperada visita del vicepresidente de EEUU a Colombia, que tenía en vilo a los sectores políticos y económicos del país.