Foto de archivo.

Resumen: Ofrecen hasta $3.200 millones de recompensa por información que lleve a la captura de alias 'Casinga', señalado cabecilla del ELN y presunto responsable del atentado con drones contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur.

Millonaria recompensa por alias ‘Casinga’: la cacería contra el cabecilla del ELN en Santa Rosa

Las autoridades le pusieron precio a la cabeza de alias ‘Casinga’, señalado como uno de los principales cabecillas del ELN en el sur de Bolívar y presunto responsable del atentado con drones contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur: ofrecen hasta $3.200 millones de recompensa por información que permita ubicarlo y capturarlo.

El hombre fue identificado como Jesús y, de acuerdo con las investigaciones, sería uno de los jefes del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, la estructura armada ilegal que tiene presencia en el sur de Bolívar y en el Bajo Cauca antioqueño.

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¿Quién es alias ‘Casinga’, el hombre por el que ofrecen $3.200 millones?

Según un documento de inteligencia militar al que tuvo acceso Blu Radio, alias ‘Casinga’ es el encargado de dirigir las operaciones de una de las estructuras más importantes del ELN en la región.

«Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas. Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la Fuerza Pública y la comunidad», señala el documento.

De acuerdo con la inteligencia militar, alias ‘Ernesto’ dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos contra la población.

Alias ‘Casinga’, además, es señalado como presunto responsable de asesinatos, extorsiones y exigencias económicas contra el personal del comercio, además de intimidaciones a comunidades del sur de Bolívar.

¿Cómo fue el atentado que habría ordenado alias ‘Casinga’?

El ataque ocurrió el sábado 7 de noviembre, hacia el mediodía, cuando varios drones cargados con explosivos cayeron sobre las instalaciones del cantón militar de Santa Rosa del Sur, donde opera el Batallón de Selva N.° 48 del Ejército.

El atentado dejó tres soldados muertos y 47 heridos, 16 de ellos de gravedad. Los uniformados que perdieron la vida fueron identificados como los soldados profesionales Jairo, Dilan Andrés y Álvaro.

Varios de los heridos fueron remitidos a centros asistenciales de Bucaramanga. Dos de ellos quedaron en la unidad de cuidados intensivos, uno con pronóstico reservado, según el reporte médico conocido tras el ataque.

Una de las hipótesis que manejan los organismos de inteligencia apunta a que la acción violenta habría sido una retaliación por la captura de alias ‘Carrito’, señalado como hombre de confianza de alias ‘Casinga’ y encargado de las finanzas ilegales de la estructura.

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Tras el atentado, el ministro de Defensa aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para identificar, ubicar y capturar a los responsables. «No habrá tregua en la búsqueda de quienes atentan contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos», afirmó.

El presidente De La Espriella, por su parte, ordenó intensificar las operaciones militares en la zona y anunció que el Gobierno incorporará drones ofensivos y antidrones para enfrentar este tipo de ataques contra la Fuerza Pública.

El sur de Bolívar vive una nueva escalada de violencia por la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales que controlan economías ilícitas en la región. La Defensoría del Pueblo ha advertido una crisis humanitaria en la zona: entre mayo y septiembre registró 22 emergencias humanitarias por confinamientos y desplazamientos forzados que afectaron a más de 11.100 personas.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer la participación de otros integrantes de esta estructura armada ilegal y esclarecer las circunstancias en las que fue perpetrado el atentado. Con la identificación de alias ‘Casinga’ y la millonaria recompensa, el Gobierno busca dar con los presuntos responsables del ataque contra los militares en Santa Rosa del Sur.