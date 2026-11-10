Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella anunció la muerte de alias «Maryi» en un combate contra Comandos de Frontera en Puerto Guzmán, Putumayo. Según su balance, fueron incautadas tres armas largas, material de guerra, intendencia y documentos. El resultado se presenta atribuido al anuncio presidencial.

De la Espriella confirma muerte de alias «Maryi» en combate contra Comandos de Frontera en Putumayo

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó este martes 10 de noviembre la muerte de alias «Maryi», señalada de integrar los Comandos de Frontera, durante un combate con tropas en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. Según el anuncio del mandatario, la mujer cumplía funciones de enfermería dentro de esa organización armada.

El balance divulgado por De la Espriella incluye la incautación de tres armas largas, además de material de guerra, elementos de intendencia y documentos de interés para la inteligencia militar. La información fue presentada como resultado de un enfrentamiento contra esa estructura en el departamento del sur del país.

El balance anunciado sobre Puerto Guzmán

En su mensaje, el jefe de Estado ubicó a los Comandos de Frontera dentro de la Segunda Marquetalia, facción de Walter Mendoza. También sostuvo que las operaciones buscan afectar tanto la capacidad armada del grupo como sus recursos logísticos y las redes que facilitan su permanencia en el territorio.

«Seguimos debilitando las capacidades armadas, logísticas y de apoyo de estas estructuras criminales», expresó el presidente al presentar el resultado. Su pronunciamiento estuvo acompañado de imágenes de personal militar, un helicóptero y material dispuesto para su exhibición.

La publicación presidencial no precisa la vereda en la que ocurrió el combate ni entrega una fecha distinta para el desarrollo de la operación. Tampoco detalla el tipo de las tres armas largas o la cantidad de documentos recuperados. El balance sobre la muerte de la integrante de la estructura corresponde a lo anunciado por De la Espriella.

En las imágenes compartidas también se observa el traslado de dos personas cuya identidad aparece protegida. El anuncio escrito no ofrece detalles sobre su situación, por lo que no se les atribuyen identidades, funciones dentro del grupo ni hechos que no estén incluidos en ese balance.

Foto: Redes Sociales

Otra operación en el departamento

El anuncio se conoce el mismo día en que el Ejército informó otro resultado contra el narcotráfico en Putumayo. En Puerto Asís, tropas de la Brigada 27, junto con la Armada y la Policía, incautaron 2,7 toneladas de marihuana transportadas en una embarcación tipo bongo remolcador.

De acuerdo con ese reporte, el cargamento pertenecería a los Comandos de Frontera. Se trata de un procedimiento diferente al combate anunciado en Puerto Guzmán: no corresponde al mismo municipio ni al mismo balance operacional. La incautación de droga y el enfrentamiento deben entenderse como hechos separados.

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En el caso de Puerto Asís, el reporte sitúa el procedimiento en las rutas fluviales del departamento y señala la participación de unidades de la Sexta División. La embarcación y la magnitud del cargamento incautado hacen parte de ese otro balance, no del material recuperado durante el enfrentamiento de Puerto Guzmán. Esta distinción evita sumar resultados de operaciones diferentes como si se hubieran producido en un único lugar.

El control armado sobre las comunidades

La presencia de los Comandos de Frontera forma parte del panorama de violencia que enfrentan las comunidades de Putumayo. Una investigación publicada en octubre por Vorágine describe el control territorial de esa estructura, las presiones sobre jóvenes y las formas de reclutamiento que afectan a familias de municipios como Puerto Guzmán.

Ese contexto no constituye una prueba adicional del combate anunciado este martes, pero permite entender el entorno en el que se desarrollan las operaciones militares. Las comunidades rurales han quedado expuestas a la disputa entre estructuras armadas y a las restricciones que estas imponen sobre su vida cotidiana.

Al presentar el resultado, De la Espriella reiteró que el Estado continuará enfrentando a las organizaciones que amenazan a la población. El mandatario aseguró que no permitirá que estos grupos impongan su violencia en Putumayo ni en otros territorios del país.

El anuncio de Puerto Guzmán se suma a los pronunciamientos recientes del presidente sobre operaciones contra grupos armados. En otro hecho, ocurrido en Norte de Santander, presentó en Cúcuta a alias «Barba Chivo» tras la operación desarrollada en Tibú.

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