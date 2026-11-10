Bello va casa por casa en Granizal: así avanza la legalización urbanística de 2.900 viviendas

Resumen: La Alcaldía de Bello inició una caracterización socioeconómica en los sectores Manantiales y El Pinar, de la vereda Granizal, con meta de visitar cerca de 2.900 viviendas. El trabajo, con 20 encuestadores en nueve jornadas de noviembre, es el insumo para avanzar en la legalización urbanística del sector, proceso liderado por las secretarías de Planeación y de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural.

La legalización urbanística de los sectores Manantiales y El Pinar, ubicados en la vereda Granizal de Bello, sigue avanzando. La Alcaldía de Bello inició una caracterización socioeconómica que tiene como meta visitar aproximadamente 2.900 viviendas, en un recorrido casa por casa que se cumplirá durante nueve jornadas de trabajo de campo en noviembre.

Para este operativo, la administración municipal dispuso de 20 encuestadores diarios, distribuidos en cuatro grupos que se alternan para garantizar el desarrollo de todas las actividades programadas en el territorio.

El recorrido busca llegar a la mayor cantidad de hogares de estos dos sectores, para que ninguna familia quede por fuera del censo que servirá de base al proceso.

El trabajo es liderado por las secretarías de Planeación y de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, con el acompañamiento de personal de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, en un esfuerzo articulado que reafirma la importancia de la articulación institucional para el desarrollo del territorio bellanita.

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¿Para qué sirve la caracterización que adelanta la Alcaldía de Bello?

La caracterización permitirá recopilar información sobre las condiciones socioeconómicas de los hogares y conocer de cerca las dinámicas de estos territorios. Estos datos se convertirán en un insumo fundamental para avanzar en los procesos de planificación y ordenamiento urbano del municipio.

En otras palabras, es el paso previo para que la legalización urbanística avance con soporte técnico: saber quiénes habitan el sector, cómo lo habitan y cuántas personas ocupan el territorio de Granizal.

La secretaria de Planeación de Bello, Leticia Tangarife Cifuentes, explicó que «como parte también de este proceso de legalización urbanística, viene otro paso importante que es el reconocimiento de las personas que habitan el territorio. Estamos realizando entonces desde la Administración Municipal una caracterización socioeconómica, donde estamos yendo casa por casa, con varios funcionarios de la Alcaldía de Bello, para mirar quiénes habitan, cómo lo habitan y, sobre todo, cuántas personas están ocupando el territorio de Granizal».

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Foto: Alcaldía de Bello

¿Qué es la legalización urbanística y qué le aporta a las familias?

La legalización urbanística es el proceso mediante el cual los asentamientos que se han desarrollado por fuera de las normas de planeación reciben reconocimiento oficial por parte del municipio.

Ese reconocimiento es la puerta de entrada para que las familias de estos sectores puedan acceder, entre otros beneficios, a la titulación de sus predios y a la llegada o mejoramiento de servicios públicos e infraestructura, lo que se traduce en mejores condiciones de vida para las comunidades.

En el caso de Bello, el trabajo se concentra ahora en Manantiales y El Pinar, pero la administración aseguró que el compromiso va más allá de la vereda Granizal.

«Seguimos comprometidos, no solamente con Granizal, sino con otros asentamientos que hay en el municipio, para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, porque en Bello seguimos planeando juntos», señaló la funcionaria.

Foto: Alcaldía de Bello

¿Qué sigue después de las visitas casa por casa?

Una vez se cumplan las nueve jornadas de trabajo de campo, la información recopilada por los encuestadores será consolidada y analizada por las dependencias encargadas, para estructurar los pasos siguientes del proceso.

El objetivo de fondo es claro: lograr el reconocimiento urbanístico de los sectores intervenidos y abrirles camino a las mejoras que por años han esperado sus habitantes.

Con estas acciones, la Alcaldía de Bello asegura que continúa trabajando por una planificación urbana organizada, que permita avanzar en el reconocimiento urbanístico de los sectores y en la construcción de mejores oportunidades para sus comunidades.

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