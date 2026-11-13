Resumen: Jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y comunidades rurales fortalecieron su participación en Bello durante 2026, con nuevos sectores que llegaron con voz y voto al Consejo Municipal.

Participación Ciudadana en Bello: 17 sectores ya tienen voz y voto en las decisiones del municipio

La Participación Ciudadana en Bello cierra el 2026 con más voces sentadas a la mesa de las decisiones públicas. Jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, comunidades rurales y organizaciones sociales hacen parte del Consejo Municipal de Participación Ciudadana (CMPC), la instancia que durante este año amplió la representación de nuevos actores y le hizo seguimiento a las políticas públicas y a los compromisos del Plan de Desarrollo del municipio.

La instancia se convirtió en uno de los principales escenarios de diálogo entre la comunidad y la administración municipal durante el 2026, un año en el que el municipio consolidó estos espacios de encuentro y rendición de cuentas.

Actualmente, el Consejo cuenta con 17 organizaciones, consejos, mesas y sectores representados. Entre ellos están la Mesa Municipal de Víctimas, el Consejo Territorial de Planeación (CTP), el Consejo Consultivo de Mujeres, el Consejo Municipal de Juventud (CMJ), el Comité Municipal de Discapacidad, el Bloque Sindical de Bello, ASOCOMUNAL Bello Rural y organizaciones como Afrobello y ASOGESCO.

Cada uno de estos actores lleva a la mesa las necesidades y propuestas de su población, de manera que las discusiones sobre el presente y el futuro de Bello tengan en cuenta a sectores que históricamente habían tenido menos representación en los escenarios de decisión.

¿Qué sectores se sumaron al Consejo durante 2026?

Durante este año, la representación se amplió con la participación, con voz y voto, del Consejo Municipal de Cultura, la Mesa Interreligiosa, la Mesa Ciudadana LGBTIQ+ y el Cabildo del Adulto Mayor.

De esta manera, diferentes sectores de la población cuentan hoy con un espacio para llevar sus propuestas, plantear sus inquietudes y participar en las discusiones sobre los asuntos públicos del municipio, un escenario que fortalece el control social sobre la gestión de la administración local.

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¿Qué avances dejó la Participación Ciudadana este año?

La Alcaldía de Bello destacó los avances del CMPC en la actual vigencia, pues desde este escenario se acompañaron los procesos de revisión y socialización de las políticas públicas de Envejecimiento y Vejez (2026-2035), Discapacidad (2026-2035), Primera Infancia y Familia, y Seguridad Alimentaria.

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Así mismo, se hizo seguimiento a las metas e indicadores del Plan de Desarrollo Municipal ‘Juntos Construimos’, con el acompañamiento de la Universidad de San Buenaventura en la revisión de las políticas públicas locales. Ese acompañamiento permite verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración con cada uno de estos frentes y ajustar las acciones según las necesidades de la población.

La gestión del Consejo incluyó nueve sesiones ordinarias y extraordinarias durante el año. El balance de ese trabajo se presentó en la última sesión ordinaria de 2026, realizada el 11 de noviembre en la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez, con la presencia de los delegados de los diferentes sectores.

La secretaria de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana de Bello, Jenyfer López Pérez, manifestó que «seguimos fortaleciendo el control social y la gobernanza territorial de la mano de cada organización, veeduría y la comunidad».

«Invitamos a toda la comunidad para que sigan creyendo y construyendo juntos una ciudad más transparente, incluyente y participativa», agregó la funcionaria.

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Un espacio que seguirá abierto para la comunidad

Con este trabajo, la Participación Ciudadana en Bello mantiene un escenario en el que las organizaciones y los sectores sociales pueden intervenir en las conversaciones sobre el presente y el futuro de la ciudad, además de ejercer seguimiento a los asuntos de interés público.

El CMPC es uno de los mecanismos de participación con los que cuenta el municipio para que la comunidad incida en las decisiones de la administración municipal, junto a escenarios como las veedurías ciudadanas, las juntas de acción comunal y los consejos locales de los diferentes sectores poblacionales, que seguirán articulando propuestas durante la vigencia.