Foto: Alcaldía de Medellín

Resumen: El cierre anual de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales llega al Teatro Universidad de Medellín con una puesta en escena gratuita que mezcla música, danza, audiovisual, creación escénica y artes plásticas.

Medellín se alista para una noche de arte completamente gratis. El miércoles 18 de noviembre, a las 7:00 p. m., el Teatro Universidad de Medellín abrirá sus puertas para el ensamble Entre Redes 2026, el espectáculo con el que la Red de Prácticas Artísticas y Culturales cierra su programación anual. En el escenario estarán más de 200 artistas formados en los procesos de la Alcaldía de Medellín y la entrada será libre para toda la ciudadanía.

La presentación de Entre Redes 2026 se titula «Orfeo en el Valle de las Luciérnagas» y reunirá en un mismo montaje a integrantes de las cinco áreas formativas de la Red: música, danza, audiovisual, creación escénica y artes plásticas. Según la Secretaría de Cultura Ciudadana, el espectáculo es una muestra del talento que nace en los territorios de la ciudad y del trabajo que hacen durante todo el año miles de niños, jóvenes y adultos en las escuelas y laboratorios del programa.

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¿De qué trata «Orfeo en el Valle de las Luciérnagas»?

La obra cuenta la historia de Orfeo, un niño que emprende un viaje junto a sus padres en busca de un mundo que ha descubierto en sus sueños, iluminado por pequeñas luces que surgen cuando las personas se encuentran, se escuchan y crean juntas. A través de esa travesía, el espectáculo invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado, la confianza y los vínculos que se tejen entre las personas.

Quienes subirán al escenario de Entre Redes 2026 hacen parte de las escuelas y laboratorios de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales, que tienen presencia en todas las comunas y corregimientos de Medellín. Allí, los artistas de Entre Redes 2026 demostrarán su talento desde los aprendizajes y las experiencias que desarrollaron durante meses de formación.

«Estamos convencidos de que un niño que crece rodeado de arte tiene la capacidad de imaginar y crear un mundo mejor. Por eso, para nosotros es muy importante generar estos espacios donde su talento pueda brillar. Te esperamos, apóyalos y parcha con nosotros el día de la presentación del ensamble Entre Redes», expresó Verónica Suárez Restrepo, secretaria de Cultura Ciudadana.

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Una Red que forma a cerca de 10.000 personas al año

El ensamble Entre Redes 2026 es solo una muestra de lo que hace este programa liderado por la Alcaldía de Medellín como una apuesta por generar espacios de aprendizaje en torno al arte. En las redes participan cerca de 10.000 niñas, niños, jóvenes y adultos jóvenes cada año, con el acompañamiento de 149 artistas formadores, coordinadores y entidades aliadas.

La formación que sostiene a Entre Redes 2026 es gratuita y está dirigida a personas entre los 7 y los 28 años. Solo en 2026, la Red de Prácticas Artísticas y Culturales contó con 7.863 integrantes en música, 1.095 en creación escénica, 975 en danza, 543 en artes plásticas y 517 en audiovisual.

Además, en los últimos tres años se han invertido más de $57.506 millones en la promoción, formación, circulación y proyección del talento que nace en los territorios, de acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría de Cultura Ciudadana.

¿Cómo asistir al ensamble y cómo inscribirse a la Red?

La cita con Entre Redes 2026 es el miércoles 18 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el Teatro Universidad de Medellín. La entrada a Entre Redes 2026 es libre y la Alcaldía de Medellín habilitó una inscripción previa en su página oficial para asistir, para que los interesados aseguren su lugar en el teatro.

Para quienes quieran hacer parte de los procesos de formación, las inscripciones a la Red permanecen abiertas durante gran parte del año. Eso sí, debido a su alta demanda, la Red de Músicas requiere una preinscripción, que está abierta hasta el 7 de diciembre, y la Alcaldía invita a estar pendientes de sus canales oficiales.

El ensamble Entre Redes 2026 será, entonces, una oportunidad para ver en un solo escenario lo que se cocina durante todo el año en las comunas y corregimientos: más de 200 artistas, cinco áreas del arte y una historia sobre los sueños y los vínculos, sin pagar un solo peso.