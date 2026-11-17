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Resumen: Una interrupción afectó los principales servicios de Apple y dejó a miles de usuarios sin acceso a sus cuentas; la compañía no ha explicado la causa y el estado de los servicios sigue cambiando.

Una caída de Apple dejó el 17 de noviembre a miles de usuarios de varios países sin poder entrar ni usar varios servicios de la compañía, entre ellos la App Store, iCloud y Apple Pay. La interrupción comenzó hacia las 11:45 a. m., hora colombiana (16:45 GMT), según la página de estado del sistema de la empresa.

A esa hora, Apple confirmó en su portal de asistencia que la App Store, Apple Music y AppleCare sufrían una interrupción del servicio, mientras que otros usuarios empezaron a ver mensajes de error al intentar entrar a sus cuentas de iCloud, algunos después de que el sistema los sacó de manera inesperada y no los dejó volver a entrar.

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¿Qué servicios afectó la caída de Apple?

El portal especializado DownDetector, que monitorea este tipo de incidencias en el mundo, registró más de 2.300 informes de usuarios de Apple Pay, cerca de 2.200 sobre Apple Support, el canal de asistencia de la compañía, y unos 1.200 sobre iCloud.

Los reportes describían dificultades para iniciar sesión, entrar a las cuentas y hacer operaciones de pago. Varios usuarios contaron en redes sociales que sus dispositivos los cerraron de iCloud sin previo aviso y que, al intentar entrar de nuevo, el sistema les mostraba errores de verificación o fallas desconocidas. Otros no lograban que la App Store cargara o descargara aplicaciones, y hubo quejas de personas que no pudieron activar iPhones nuevos.

La lista de servicios con reportes incluyó también Apple Card, Sign in with Apple, Apple Business Manager y la tienda en línea Apple Store, mientras que algunos desarrolladores señalaron problemas para entrar a App Store Connect, la plataforma donde gestionan sus aplicaciones. Incluso se reportaron afectaciones en tiendas físicas y oficinas corporativas de Apple en Estados Unidos, y las quejas por la caída de Apple se replicaron en países de Europa y América Latina.

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¿Ya se restablecieron los servicios de Apple?

Pasadas las 2:40 p. m. hora colombiana, la página de estado de Apple mostraba que la caída de Apple seguía cambiando de un servicio a otro: el correo de iCloud (iCloud Mail) ya había quedado resuelto después de varias horas con fallas, pero la App Store volvió a registrar una interrupción desde las 2:27 p. m., que afectaba a algunos usuarios.

La compañía también mantenía reportes abiertos sobre la cuenta y el inicio de sesión de iCloud, las aplicaciones web de iCloud.com y AppleCare on Device, el servicio que permite comprar la garantía extendida desde el propio teléfono, además de plataformas para empresas y colegios como Apple Business, Schoolwork y Apple School Manager. Apple Pay ya no aparecía con incidentes, aunque la caída de Apple seguía sin darse por terminada.

En DownDetector los reportes de la caída de Apple empezaron a bajar de forma gradual desde cerca de la 1:41 p. m., una señal de que la compañía fue normalizando la operación durante la tarde.

Mientras se normaliza el servicio, la recomendación general para los afectados es no cerrar sesión de forma voluntaria ni intentar restablecer la contraseña, pues los errores de verificación pueden impedir volver a entrar; si el equipo sigue dentro de iCloud, lo mejor es esperar a que la empresa confirme en su página de estado que la caída de Apple quedó totalmente superada.

¿Qué ha dicho Apple sobre la caída?

Hasta el momento, la compañía no ha dado una explicación oficial sobre el origen de la interrupción y tampoco ha respondido a las solicitudes de comentario de medios internacionales. Lo único público son los avisos de su página de estado, que reconocen los problemas servicio por servicio.

La caída de Apple se da en una semana movida para los servicios en línea: días atrás, Microsoft sufrió una caída de Outlook y Teams que superó las 30 horas, un problema técnico en JPMorgan Chase afectó transacciones bancarias y un incidente con el control de tráfico aéreo de Estados Unidos dejó miles de vuelos cancelados o retrasados.

Los usuarios pueden consultar la página de estado del sistema de Apple para confirmar el restablecimiento de cada servicio antes de hacer pagos o descargas importantes, pues durante la caída de Apple allí la compañía actualiza la situación de cada plataforma en tiempo real.