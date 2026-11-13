Foto de archivo

Resumen: Un paseo familiar de una familia de Bello terminó en tragedia en un hotel de Coveñas, Sucre. Las autoridades adelantan verificaciones.

Niño ahogado en piscina de hotel de Coveñas: tragedia que enluta a una familia antioqueña

Una familia de Bello vivió una tragedia en pleno viaje de descanso: un niño ahogado en la piscina de un establecimiento hotelero de Coveñas, Sucre, perdió la vida pese a los esfuerzos de quienes intentaron salvarlo. El menor tenía apenas cuatro años.

El hecho se conoció el jueves 12 de noviembre y ocurrió en el sector La Martha, una de las zonas turísticas del Golfo de Morrosquillo, donde el niño se encontraba hospedado junto a sus familiares.

¿Cómo ocurrió la tragedia del niño ahogado en Coveñas?

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía, el menor ingresó a la piscina en circunstancias que todavía son materia de investigación. Al percatarse de la emergencia, las personas que se encontraban en el lugar lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial del municipio.

Allí, el personal médico le practicó maniobras de reanimación durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el niño no respondió y los galenos confirmaron su fallecimiento.

Uno de los detalles más dolorosos de esta tragedia es que la madre del menor no se encontraba en Coveñas al momento del hecho. Según la información conocida, la mujer estaba en Medellín y recibió a la distancia la noticia de la muerte de su hijo.

Las autoridades adelantan las verificaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. El objetivo es establecer cómo ingresó el menor a la piscina, cuánto tiempo permaneció en el agua y si en el lugar se cumplían las medidas de seguridad requeridas para los turistas.

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Otros casos recientes que enlutaron a Antioquia

La muerte de este niño ahogado en Coveñas se conoce pocos días después de otros hechos similares que han enlutado a familias antioqueñas en escenarios con agua.

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El 10 de noviembre, Matías, un niño de cuatro años, murió tras caer en un pozo con agua estancada que estaban construyendo en una finca de la vereda Naranjal, en Amalfi, Nordeste antioqueño. Una persona intentó rescatarlo, pero no logró sacarlo del agua.

Días antes, el 5 de noviembre, Scarlett, una niña de cinco años, perdió la vida en el sector Playa Dulce, en Turbo. Según el relato de sus familiares, la menor jugaba cerca de la orilla cuando desapareció de la vista de los adultos; posteriormente fue encontrada en el agua y trasladada a un centro asistencial, donde falleció.

En este último caso, se señalaron posibles falencias en las condiciones de seguridad de la playa, entre ellas la ausencia de salvavidas o personal de vigilancia permanente, condiciones que deberán ser contrastadas por las autoridades competentes.

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¿Cómo prevenir tragedias de este tipo?

Los hechos recientes vuelven a encender las alarmas sobre los riesgos de ahogamiento infantil en piscinas, playas, pozos y otros espacios acuáticos, especialmente en temporada de viajes y descanso, cuando muchas familias salen de paseo con menores de edad.

Para evitar un caso más de niño ahogado, las autoridades recomiendan que los menores estén siempre bajo la supervisión permanente de un adulto responsable, incluso en piscinas de baja profundidad o en zonas donde aparentemente no hay riesgo. Basta un descuido de pocos segundos para que se presente una emergencia.

También aconsejan verificar que los establecimientos hoteleros y turísticos cuenten con cerramientos alrededor de las piscinas, señalización y, de ser posible, personal con conocimientos en primeros auxilios. En playas, lo recomendable es permanecer en los sectores habilitados y con presencia de salvavidas.

Finalmente, los expertos sugieren que los menores aprendan a nadar desde temprana edad y que los adultos conozcan maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), una herramienta que puede marcar la diferencia en un caso de niño ahogado mientras llega la ayuda médica.