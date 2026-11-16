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    • Plan retorno en Bogotá este lunes: horarios del pico y placa regional y vías de ingreso

    Plan retorno en Bogotá este lunes 16: consulte horarios de ingreso por placas pares e impares, los nueve corredores y la multa para infractores.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Plan retorno en Bogotá este lunes: horarios del pico y placa regional y vías de ingreso
    Foto: @BogotaTransito. Archivo.
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    Plan retorno en Bogotá este lunes: horarios del pico y placa regional y vías de ingreso

    Resumen: El plan retorno a Bogotá este lunes 16 de noviembre tendrá pico y placa regional en nueve corredores. De 12:00 m. a 4:00 p. m. ingresan placas pares y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., impares. Antes del mediodía y después de las ocho ingresan todos los particulares. La sanción por incumplir es de $633.200.

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    El plan retorno a Bogotá de este lunes festivo 16 de noviembre tendrá dos turnos de ingreso para vehículos particulares. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que el pico y placa regional operará desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 de la noche en nueve corredores de acceso a la capital, como parte de las medidas para el cierre del puente de la Independencia de Cartagena.

    La recomendación para los viajeros es revisar el último dígito de la placa y calcular la hora de llegada al corredor por el que entrarán a la ciudad. La restricción se refiere al ingreso a Bogotá: salir temprano del lugar de descanso no cambia la franja autorizada para cada grupo de vehículos.

    Plan retorno: horarios para placas pares e impares

    Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar los carros con placas terminadas en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8. A las cuatro de la tarde cambiará el turno, por lo que los conductores deben tener presente el tiempo que les falta para llegar al punto de entrada.

    Desde las 4:00 de la tarde y hasta las 8:00 de la noche, el ingreso estará habilitado para las placas que terminen en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9. Por ejemplo, un vehículo cuya placa finalice en 6 tiene su franja en la primera parte de la tarde, mientras uno terminado en 7 corresponde al segundo turno.

    Antes del mediodía y después de las ocho de la noche podrán entrar todos los vehículos particulares, sin limitación por el último número de la placa, de acuerdo con el anuncio de la Secretaría de Movilidad para esta jornada.

    Estos son los nueve corredores de ingreso

    La medida no se aplica en cualquier tramo de las vías nacionales. El Distrito detalló los sectores y sentidos de circulación en los que funcionará el pico y placa regional durante el regreso de este lunes festivo:

    Seguir canal en WhatsAppMovilidad
    • Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio, en sentido norte-sur.
    • Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.
    • Calle 13: entre el río Bogotá y la avenida Ciudad de Cali, en sentido occidente-oriente.
    • Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente-oriente.
    • Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte-sur.
    • Avenida Boyacá y vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte.
    • Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la calle 170, en sentido norte-sur.
    • Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima, en sentido oriente-occidente.
    • Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente-occidente.

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    Multa y recomendaciones para el regreso

    Incumplir la restricción dará lugar a una sanción de $633.200, según la información oficial de Movilidad. La entidad pidió organizar el regreso con anticipación, respetar las señales y seguir las instrucciones de los agentes que acompañan el tránsito en las entradas a la ciudad.

    Además de identificar la placa autorizada, conviene ubicar el corredor y su sentido de ingreso antes de emprender el trayecto. Los horarios divulgados corresponden al lunes 16 de noviembre y no deben confundirse con los de otros puentes festivos ni con las restricciones ordinarias que rigen en días hábiles.

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    El llamado del Distrito para este plan retorno es distribuir la llegada de los viajeros y conducir con precaución. Para evitar confusiones al acercarse a Bogotá, la regla central de la tarde es: placas pares hasta las cuatro e impares desde esa hora hasta las ocho de la noche, únicamente en los accesos señalados.


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