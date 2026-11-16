Foto: Policía de Bogotá

Resumen: La Policía de Bogotá capturó a dos hombres señalados de ingresar armados a la vivienda de una persona mayor en Bosa Piamonte, amarrarla, golpearla y hurtar sus pertenencias. Intentaron escapar por los techos. La intervención permitió recuperar dos celulares, una cámara y un multímetro e incautar una pistola y municiones.

Capturaron a dos hombres en Bosa tras amarrar y asaltar a una persona mayor en su casa

Dos hombres fueron capturados en Bosa, al suroccidente de Bogotá, después de que presuntamente ingresaran armados a la casa de una persona mayor, la amarraran y la golpearan para robarle sus pertenencias. La Policía llegó tras recibir el aviso de la comunidad y sorprendió a los señalados cuando intentaban escapar por los techos de las viviendas del sector.

El caso ocurrió en Bosa Piamonte, según informó la Alcaldía de Bogotá al divulgar el balance del procedimiento. La intervención permitió recuperar varios objetos que, al parecer, habían sido sustraídos durante el asalto, así como incautar un arma de fuego y municiones.

El hurto a una persona mayor en una vivienda de Bosa

De acuerdo con la versión de las autoridades, los dos hombres irrumpieron en el inmueble y comenzaron a reunir elementos de valor para llevárselos. Entre los bienes que estaban empacando había electrodomésticos, teléfonos celulares y herramientas de construcción.

La víctima fue amarrada dentro de su propia casa. Según el reporte oficial, también recibió golpes cuando los asaltantes le exigieron información sobre otros objetos y dinero que pudiera tener guardados en la vivienda.

Los vecinos y otros ciudadanos alertaron a los uniformados y se comunicaron con la Línea de Emergencias 123. A partir de ese aviso se desplegaron patrullas hacia el lugar para atender la situación y evitar que los responsables salieran del sector con las pertenencias de la persona mayor.

La Policía indicó que pudo entrar a la casa después de recibir autorización de la víctima. En ese momento, los uniformados encontraron que los sospechosos buscaban una salida por la parte alta del inmueble y comenzaron el seguimiento que terminó con las dos capturas.

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Intentaron huir por los tejados

El teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, explicó que el ingreso de los agentes al inmueble permitió sorprender a los señalados mientras intentaban escapar por los techos de las viviendas.

«Durante el seguimiento, uno de los presuntos delincuentes arrojó al piso un arma de fuego», afirmó el oficial en la declaración recogida por el Distrito. La maniobra ocurrió en medio del intento de huida, antes de que se concretara la captura de los dos hombres.

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Tras interceptarlos, los policías hicieron la verificación de sus antecedentes. Según la información entregada por las autoridades, uno de los capturados registraba anotaciones por hurto calificado y agravado.

El reporte distingue esas anotaciones del procedimiento que acaba de ser divulgado. En este caso, los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en el asalto a la vivienda de Bosa Piamonte y por el arma encontrada durante la intervención.

Los objetos que recuperaron los uniformados

Dentro del balance de la Policía figuran dos teléfonos celulares, una cámara fotográfica y un multímetro recuperados. Las autoridades señalaron que esos elementos, al parecer, le habían sido hurtados a la persona mayor durante el ingreso de los hombres a su casa.

La intervención también dejó una pistola y municiones incautadas. Ese material quedó en poder de las autoridades, junto con los objetos recuperados, como parte del procedimiento anunciado por la Policía de Bogotá.

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Los capturados deberán responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto, de acuerdo con el reporte oficial. La información sobre el operativo fue divulgada por el Distrito este lunes 16 de noviembre, acompañada de imágenes de los detenidos y del material recuperado.

La Alcaldía reiteró el llamado a informar sobre hechos delictivos a través de la Línea de Emergencias 123. En este caso, el aviso de la comunidad permitió que las patrullas llegaran a la vivienda y actuaran mientras los señalados aún se encontraban en el lugar.