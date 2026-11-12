¡Pillado! Capturan en flagrancia a un hombre que hurtaba una motocicleta en Cisneros

Foto: Policía Antioquia

Resumen: La Policía de Antioquia capturó en flagrancia a un hombre de 29 años cuando hurtaba una motocicleta en Cisneros. El vehículo fue recuperado y puesto a disposición de las autoridades.

Un hombre de 29 años fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional en el municipio de Cisneros, en el Nordeste antioqueño, cuando, según las autoridades, hurtaba una motocicleta. El hecho fue reportado por el Departamento de Policía Antioquia a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía, los uniformados sorprendieron al hombre justo en el momento en que hurtaba el vehículo. Gracias a la rápida reacción policial fue posible capturarlo en el acto por el delito de hurto y recuperar la motocicleta, que quedó a disposición de la autoridad competente junto con el capturado.

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La captura en flagrancia se presenta cuando una persona es sorprendida en el momento de cometer un delito o inmediatamente después, con los elementos que la vinculan con los hechos. En estos casos, la persona capturada es puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que debe presentarla ante un juez de control de garantías para la audiencia de legalización de captura.

En esa audiencia, el juez revisa que la captura se haya realizado de acuerdo con la ley. Posteriormente, la Fiscalía puede imputarle cargos, es decir, formularle los delitos por los que deberá responder dentro del proceso. El capturado, como en todo proceso penal, conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en su contra.

El vehículo recuperado, por su parte, queda a disposición de la autoridad competente, que verifica su situación jurídica y adelanta las diligencias necesarias para devolverlo a su legítimo propietario, en caso de que figure como hurtado o se establezca quién es su dueño.

En el Código Penal colombiano, el hurto se define como el apoderamiento de un bien mueble ajeno con el ánimo de obtener un provecho y sin el consentimiento de su dueño. La pena puede aumentar dependiendo de las circunstancias en que se cometa el hecho, por ejemplo, cuando el delito se realiza sobre un vehículo automotor o cuando el capturado es sorprendido en flagrancia, situación que agiliza el trámite judicial en su contra.

Cisneros es un municipio del Nordeste antioqueño por el que pasan importantes vías que comunican con el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. En esta zona, la Policía Nacional mantiene actividades de patrullaje, puestos de control y planes de prevención dirigidos, entre otros delitos, al hurto de vehículos, una de las modalidades que más afecta a los habitantes de la región.

El hurto de motocicletas es uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía, pues este medio de transporte es utilizado a diario por miles de personas para ir al trabajo o movilizarse en las zonas urbanas y rurales. Por eso, las autoridades recomiendan parquear en lugares autorizados y bien iluminados, hacer uso de candados y sistemas de alarma, evitar dejar los documentos del vehículo en su interior y reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso.

En caso de ser víctima de un hurto, la denuncia oportuna es clave: reportar el hecho a la línea de emergencias 123 o ante las autoridades aumenta las posibilidades de recuperar el vehículo y permite a la Policía activar los planes candado en las vías.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo y a aportar información que contribuya a las investigaciones. El hombre capturado en Cisneros deberá responder ante la justicia por el delito de hurto, mientras la Fiscalía adelanta las actuaciones correspondientes en su contra.

El caso de Cisneros se suma a los resultados que, de manera constante, reportan las autoridades en los municipios de Antioquia frente al hurto de vehículos, gracias a los controles en vías y a la información que entrega la comunidad.

Con este resultado, la Policía reafirma su compromiso de reaccionar de manera oportuna frente a los delitos que afectan el patrimonio de los ciudadanos en los municipios de Antioquia.