Foto: Policía de Antioquia

Resumen: Un hombre de 34 años fue capturado en flagrancia en Venecia, Antioquia, por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de Policía: una autoridad le había prohibido conducir vehículos en todo el país y fue hallado al volante. Quedó a disposición de la Fiscalía y un juez definirá si se legaliza la captura y se le imputan cargos. La Policía recordó que estas medidas son de obligatorio cumplimiento y que desacatarlas puede traer pena de prisión y multa.

Capturan en flagrancia a un hombre en Venecia que conducía pese a prohibición judicial

Resumen: Un hombre de 34 años fue capturado en Venecia, Antioquia, por conducir un vehículo pese a tener prohibido hacerlo por una medida judicial.

Un hombre de 34 años fue capturado en flagrancia en el municipio de Venecia, en el suroeste de Antioquia, por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de Policía, luego de ser sorprendido conduciendo un vehículo pese a que una autoridad le había prohibido hacerlo en todo el territorio nacional.

El hecho fue reportado por el Departamento de Policía Antioquia a través de su cuenta oficial de X, donde informó que los uniformados adelantaban labores de control en ese municipio cuando identificaron al hombre al volante, en abierto desacato de la medida que pesaba en su contra.

«Nuestros uniformados capturaron en flagrancia a un hombre de 34 años por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de Policía, al incumplir una medida que le prohibía conducir vehículos en el territorio nacional», señaló la institución en el mensaje difundido en redes sociales.

Tras la captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que deberá adelantar las audiencias correspondientes para legalizar el procedimiento y definir la situación judicial del capturado.

¿En qué consiste el delito de fraude a resolución judicial?

El fraude a resolución judicial o administrativa está tipificado en el Código Penal colombiano y castiga a quienes incumplen las medidas impuestas por un juez o por una autoridad de Policía, como la prohibición de conducir vehículos, de acudir a determinados lugares o de acercarse a ciertas personas.

De acuerdo con la norma, desobedecer este tipo de decisiones puede acarrear pena de prisión, además de multa, pues las medidas impuestas por una autoridad competente son de obligatorio cumplimiento y su desacato constituye una nueva conducta punible.

En el caso del hombre capturado en Venecia, además del proceso en el que se le impuso la prohibición de conducir, ahora deberá responder ante la justicia por haber desconocido esa decisión.

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Controles permanentes en el suroeste antioqueño

Venecia es un municipio ubicado en la subregión del Suroeste antioqueño, reconocido por el Cerro Tusa, una imponente formación natural muy visitada por turistas y deportistas, y por su vocación cafetera y agrícola, que mueve gran parte de la economía local.

Allí, al igual que en otros municipios de la subregión, la Policía mantiene presencia permanente con puestos de control, planes de registro y solicitud de antecedentes, con el fin de prevenir delitos y verificar el cumplimiento de las medidas judiciales vigentes.

Según las autoridades, estos operativos también buscan garantizar la seguridad de los habitantes y de quienes se movilizan a diario por las vías del suroeste del departamento.

En las últimas semanas la Policía ha reportado varios resultados operativos en esta zona de Antioquia, con capturas por diferentes delitos y la judicialización de personas señaladas de delinquir en los municipios de la subregión.

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En las próximas horas, un juez de control de garantías deberá legalizar la captura del hombre de 34 años y la Fiscalía decidirá si le imputa cargos por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de Policía. De ser imputado, será el juez quien defina si le impone alguna medida de aseguramiento.

Cabe recordar que el capturado conserva la presunción de inocencia mientras avanza el proceso y se define su situación jurídica ante un juez de la República.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las decisiones judiciales y a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas de atención de la Policía Nacional. La institución recordó que las capturas en flagrancia permiten poner a disposición de inmediato a los presuntos infractores, mientras la justicia define su situación.

La Policía Nacional indicó, además, que los controles en vías y en los cascos urbanos de los municipios se mantendrán durante los próximos días, como parte de las acciones preventivas y de seguridad ciudadana en todo el departamento de Antioquia.