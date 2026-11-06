Yarumal: recuperan una motocicleta reportada como hurtada, avaluada en $14 millones

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Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte recuperaron en Yarumal una motocicleta Yamaha, modelo 2023, avaluada en 14 millones de pesos, sobre la cual figuraba una denuncia vigente por hurto. El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 193 Seccional de Medellín.

En Yarumal, una motocicleta que registraba una denuncia por hurto habría sido recuperada por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, según versiones extraoficiales. El hecho se habría registrado el miércoles 4 de noviembre de 2026, hacia las 3:00 de la tarde, en el kilómetro 21+100 de la vía Llanos de Cuivá–Tarazá, sector Marianito, jurisdicción de ese municipio del norte de Antioquia.

Se trataría de una motocicleta marca Yamaha, modelo 2023, avaluada en 14 millones de pesos.

El vehículo habría quedado a disposición de la Fiscalía 193 Seccional de Medellín, para adelantar los trámites judiciales correspondientes.

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