Hallan captaciones ilegales de agua en la reserva El Romeral de La Estrella

Foto de archivo.

Resumen: Corantioquia y la administración de La Estrella hallaron dos puntos de captación ilegal de agua en la quebrada La Manuela, en la reserva El Romeral, vinculados a construcciones presuntamente irregulares. Los recorridos continuarán en las quebradas El Mico, Palosanto y San Miguel.

Las autoridades ambientales de Antioquia encendieron las alarmas en el sur del Valle de Aburrá tras confirmar la existencia de captaciones de agua que operan por fuera de la ley en la reserva El Romeral, en jurisdicción del municipio de La Estrella. El hallazgo se dio en medio de recorridos técnicos que adelantan Corantioquia y la administración municipal después de varias denuncias ciudadanas por el aprovechamiento indebido del recurso hídrico en esta área protegida.

De acuerdo con la corporación ambiental, el trabajo de vigilancia se concentra en cuatro fuentes hídricas consideradas estratégicas para la zona: las quebradas La Manuela, El Mico, Palosanto y San Miguel. En estos afluentes los equipos buscan establecer el verdadero impacto de las intervenciones no formalizadas, que no solo comprometen la conservación de los ecosistemas, sino también la disponibilidad del agua para las comunidades que dependen de estas corrientes.

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El primer operativo conjunto se realizó en la quebrada La Manuela, en el sector que hace límite con el municipio de Caldas. Allí, los técnicos confirmaron dos puntos de captación ilegal que funcionan sin la concesión de aguas que exige la normatividad ambiental colombiana. Este permiso es el mecanismo legal mediante el cual el Estado autoriza el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, y operar sin él constituye una infracción que puede acarrear medidas sancionatorias.

Pero el hallazgo no se quedó ahí. Según las autoridades, las conexiones irregulares detectadas estarían alimentando construcciones presuntamente ilegales levantadas dentro del perímetro mismo de la reserva, una situación que agrava la presión sobre el entorno natural. La reserva El Romeral es uno de los pulmones ambientales del sur del Valle de Aburrá y cumple un papel clave en la regulación hídrica de la región, por lo que cualquier intervención no autorizada representa un riesgo para su equilibrio ecológico.

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Frente a este panorama, Corantioquia anunció que los recorridos técnicos continuarán durante las próximas semanas en las quebradas El Mico, Palosanto y San Miguel. El objetivo es levantar un inventario geográfico detallado que permita identificar la totalidad de las extracciones clandestinas que existen en la zona y, con base en ese diagnóstico, orientar las medidas de control y las sanciones a las que haya lugar. El levantamiento de información también servirá para delimitar con mayor precisión las construcciones irregulares detectadas y su relación con las captaciones de agua.

La corporación ambiental recordó que este tipo de acciones no son nuevas en la región y que el monitoreo permanente de las fuentes hídricas hace parte de su política de protección de las áreas estratégicas del departamento. En La Estrella, la administración local acompaña los operativos y ha reiterado su compromiso con la defensa de la reserva, uno de los principales atractivos naturales del municipio y punto de encuentro para senderistas, ciclistas y amantes de la naturaleza.

Además del componente sancionatorio, las autoridades adelantarán una estrategia pedagógica con los habitantes del sector. La idea es explicar paso a paso los trámites necesarios para obtener la concesión de aguas y aclarar las dudas que existan sobre el uso legal del recurso. Según Corantioquia, muchas de las captaciones informales responden al desconocimiento de los procedimientos, por lo que la orientación oportuna puede ayudar a regularizar situaciones antes de que escalen a procesos sancionatorios.

El llamado de las autoridades es claro: quienes hoy usan el agua de estas quebradas sin autorización deben acercarse a la corporación para regular su situación. El aprovechamiento ilegal del recurso hídrico no solo afecta los ecosistemas, también puede derivar en sanciones económicas y en el cierre de las captaciones clandestinas.

Con estos operativos, La Estrella se suma a los municipios del sur del Valle de Aburrá que han intensificado la vigilancia sobre sus fuentes de agua, en un momento en el que la presión urbanística sobre las zonas rurales y de reserva sigue creciendo. Los resultados de los próximos recorridos serán determinantes para conocer la magnitud real del problema en la reserva El Romeral y definir las acciones que protejan uno de los tesoros naturales de Antioquia.