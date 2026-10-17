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Resumen: Un hombre fue capturado por receptación en el sector Vainillal, vía Cisneros-Barbosa (Santo Domingo), con una motocicleta Honda de placas WQL50F que tenía reporte de hurto en Medellín.

Santo Domingo: capturan a un hombre con una moto reportada como hurtada en Medellín

Un hombre fue capturado por el delito de receptación en el sector Vainillal, en la vía Cisneros-Barbosa, jurisdicción del municipio de Santo Domingo, en el Nordeste antioqueño.

El procedimiento se registró el jueves 15 de octubre de 2026 y estuvo a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

Según el comunicado del Departamento de Policía Antioquia, firmado por el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante de esa unidad, durante el operativo fue incautada una motocicleta Honda de placas WQL50F, que registraba una solicitud de inmovilización por hurto en Medellín.

La receptación, por la que fue capturado el hombre, es el delito establecido en el artículo 447 del Código Penal, que sanciona a quien adquiere, recibe u oculta bienes provenientes de un delito.

El capturado, señalado como presunto responsable, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir su situación judicial.

En otro procedimiento de la misma seccional, esta vez en el Suroeste antioqueño, la Policía capturó en Titiribí a dos hombres con herramientas hurtadas avaluadas en tres millones de pesos.