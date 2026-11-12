Pico y placa en Medellín para el viernes 13 de noviembre: estas son las placas restringidas

Este viernes 13 de noviembre rige en Medellín la medida de pico y placa para carros particulares y motos, dentro de la rotación establecida por la Secretaría de Movilidad para el segundo semestre de 2026. La restricción aplica para las placas terminadas en 7 y 9, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

En el caso de los vehículos particulares (automóviles, camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos) la restricción se define por el último número de la placa. Para las motos de 2 y 4 tiempos, incluidas mototriciclos, tricimotos y ciclomotores, la medida se aplica según el primer número de la placa.

La rotación semanal vigente, definida en el Decreto 1490 de 2026, quedó así: lunes 5 y 8, martes 1 y 4, miércoles 0 y 2, jueves 3 y 6 y viernes 7 y 9. Los conductores que incumplan la medida se exponen a un comparendo tipo C.14, que para 2026 equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes ($499.999), además de la posible inmovilización del vehículo.

Como lo recordó ayer esta redacción en la nota del pico y placa del jueves 12 de noviembre, la medida no aplica en los corregimientos de Medellín y tiene varias vías exentas: el Sistema Vial del Río y la avenida 33 desde el río hasta su conexión con Las Palmas, la avenida Las Palmas, La Iguaná, la Autopista Sur, la avenida Regional y la calzada oriente-occidente del puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten el retorno sur-sur.

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Para los taxis, la restricción se mantiene con su esquema habitual: una vez cada dos semanas, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., según el calendario de la Secretaría de Movilidad, y sin vías exentas. Los vehículos restringidos pueden circular sin pasajeros únicamente para actividades de reparación o mantenimiento, con un aviso visible en la parte trasera.

La medida busca mejorar la movilidad en una ciudad donde el parque automotor sigue creciendo. Precisamente, esta semana trascendió que 8 de los 14 radares del país están fuera de servicio, según una advertencia de la Procuraduría, lo que ha abierto el debate sobre los controles al comportamiento de los conductores en las vías.

Las autoridades recomiendan programar los desplazamientos con anticipación y considerar alternativas como el sistema Metro, los buses de servicio público o los vehículos compartidos durante las horas de restricción.