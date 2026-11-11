¡Solo cuatro funcionan! Procuraduría advierte que 8 de los 14 radares del país están fuera de servicio

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Resumen: La Procuraduría advirtió a la Aerocivil que 8 de los 14 radares del país están fuera de servicio y le exigió medidas urgentes; la entidad se comprometió a renovar el obsoleto software de control aéreo antes de que termine el año.

La Procuraduría General de la Nación le advirtió a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) que debe tomar medidas urgentes ante la grave situación de la infraestructura aeronáutica del país. Según el oficio del Ministerio Público conocido a través de Blu Radio, de los 14 sistemas de radar instalados en Colombia, ocho estaban fuera de servicio y otros dos presentaban afectaciones; es decir, solo cuatro operaban sin novedad.

El documento, radicado el 5 de noviembre y dirigido al director general de la Aerocivil, Arnaud Penent, precisa que las advertencias no nacieron de la contingencia del 4 de noviembre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El organismo de control venía haciendo seguimiento al problema desde meses atrás, con mesas técnicas y requerimientos en los que alertó sobre la indisponibilidad de equipos críticos, la obsolescencia tecnológica y las deficiencias de mantenimiento.

De acuerdo con el oficio, la propia Aerocivil reconoció problemas de obsolescencia en equipos como el radar Lockheed Martin de El Tablazo y el radar de Villavicencio, cuyos componentes presentan dificultades de reposición o ya dejaron de fabricarse. También reportó enlaces de comunicaciones que, aunque operativos, no tenían contrato de mantenimiento vigente.

«No resulta suficiente reiterar diagnósticos, anunciar proyectos de modernización, presentar cronogramas o reportar actividades de mantenimiento», señaló la Procuraduría, que llamó «enérgicamente la atención» de la entidad y le exigió resultados concretos, verificables y oportunos para reducir los riesgos sobre la navegación aérea.

Por eso el Ministerio Público exhortó al director de la Aerocivil a presentar la evaluación técnica de la contingencia del 4 de noviembre, informar el estado actualizado de los radares y demás sistemas críticos, precisar las medidas de mantenimiento y acreditar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Penent fue citado, con asistencia personal e indelegable, a la tercera mesa técnica, que se realizó el lunes 9 de noviembre.

En esa mesa técnica, la Aerocivil aclaró que la falla que dejó en negro las pantallas del centro de control de El Dorado no se originó en los radares, sino en una indisponibilidad temporal del software AIRCON ICOM, un sistema adquirido en 2013 cuya obsolescencia fue reconocida por la propia entidad. La autoridad aeronáutica se comprometió a suscribir antes de que termine el año el contrato para su renovación y mantenimiento especializado, con ejecución prevista desde el 2 de enero de 2027, y anunció una prueba técnica para este jueves 12 de noviembre.

Tras la reunión, la Procuraduría anunció una nueva actuación preventiva para vigilar que los compromisos se cumplan y que sus advertencias no se queden en diagnósticos, con el fin de garantizar la continuidad y la confiabilidad de los servicios de navegación aérea en el país.

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