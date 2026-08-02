Resumen: ¡Llegó la hora de actualizar la agenda! Para facilitar la adaptación de los ciudadanos a esta nueva rotación, la Secretaría de Movilidad ha decretado que entre el 3 y el 6 de agosto se llevará a cabo una semana pedagógica

¡Pilas conductores! Este lunes arranca la nueva rotación del Pico y Placa en Medellín

Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín hizo un llamado urgente a todos los conductores del Valle de Aburrá para que estén atentos: a partir de este lunes, 3 de agosto, entra en vigencia la nueva rotación de la medida de Pico y Placa. Para evitar dolores de cabeza y multas millonarias, aquí le explicamos cómo funcionará la restricción durante este primer ciclo.

El inicio de agosto trae consigo cambios importantes para la movilidad en la capital antioqueña. Con el objetivo de mejorar el flujo vehicular y reducir el impacto ambiental, la administración distrital implementa desde hoy el nuevo calendario restrictivo que cobijará tanto a vehículos particulares como a motocicletas de dos y cuatro tiempos.

Dígitos y horarios de restricción

Para este primer día de rotación, lunes 3 de agosto, la medida aplicará de la siguiente manera:

Carros particulares: La restricción rige para las placas terminadas en los dígitos 5 y 8.

Motocicletas: Aplica para las placas cuyo primer número sea 5 y 8.

Cabe recordar que la restricción vehicular se mantiene en su horario habitual: aplicará de lunes a viernes, en jornada continua, desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

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Semana pedagógica y cobro de multas

Para facilitar la adaptación de los ciudadanos a esta nueva rotación, la Secretaría de Movilidad ha decretado que entre el 3 y el 6 de agosto se llevará a cabo una semana pedagógica. Durante estos días, los infractores de vehículos particulares y motos recibirán un llamado de atención y una sanción educativa, sin cobro económico. Es importante destacar que esta gabela no aplica para los taxis, quienes ya vienen con su propia rotación sancionatoria.

¡Pero no se confíe! A partir del próximo lunes, 10 de agosto, se acabará el periodo de gracia. Todo conductor de vehículo particular o motocicleta que sea sorprendido transitando en los días y horarios restringidos será acreedor de un comparendo económico que asciende a los $633.232, además de correr el riesgo de la inmovilización del vehículo.

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