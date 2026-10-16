Resumen: Corantioquia aumentará los controles a vehículos, industrias y canteras rurales del Valle de Aburrá hasta el 24 de octubre por el segundo periodo crítico de calidad del aire.

¿Habrá pico y placa ambiental? Esto se sabe de la calidad del aire en el Valle de Aburrá con El Niño

Corantioquia intensificará los controles a vehículos e industrias en las zonas rurales del Valle de Aburrá durante el segundo periodo de gestión de la calidad del aire. Las medidas estarán vigentes desde el 13 hasta el 24 de octubre de 2026 y buscan reducir las emisiones contaminantes en una temporada que este año se ve agravada por el fenómeno de El Niño.

La autoridad ambiental se sumó a las acciones definidas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) a través de la Resolución Metropolitana 3101 de 2026. Mientras el AMVA se encarga de los cascos urbanos, Corantioquia tiene a su cargo la vigilancia de la periferia rural de los 10 municipios.

El objetivo es evitar que las emisiones generadas en las veredas y en las industrias suburbanas empeoren las condiciones del aire en el centro del Valle de Aburrá. Estas acciones hacen parte del plan estratégico institucional de la entidad, denominado PLAN + AIRE PURO.

Más controles a vehículos, industrias y canteras

Entre las principales medidas está el aumento de los controles a los vehículos que generan emisiones contaminantes en las zonas rurales.

Corantioquia también hará visitas de inspección a industrias, plantas, hornos y canteras, con el fin de verificar que cumplan con los límites de emisiones permitidos y con sus obligaciones ambientales.

Estos operativos se desarrollarán de manera coordinada con las autoridades de tránsito y de salud de cada municipio.

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Además, la entidad seguirá vigilando la calidad del aire a través de nueve estaciones de monitoreo: ocho fijas y una de campaña. Estos equipos miden los contaminantes y registran condiciones del clima, como la dirección y la velocidad del viento.

Con esa información se calcula el Índice de Calidad del Aire (ICA), una herramienta que le indica a la ciudadanía el nivel de riesgo y las medidas de prevención que debe tener en cuenta.

Como parte de su compromiso, Corantioquia también promoverá entre sus funcionarios alternativas de movilidad sostenible, como el uso de la bicicleta, los desplazamientos activos y el teletrabajo.

Cada año, el Valle de Aburrá enfrenta dos periodos críticos de calidad del aire: uno entre febrero y abril, y otro entre octubre y noviembre. En estas épocas se presenta una transición en las condiciones del clima que dificulta que los contaminantes suban y se dispersen.

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A esto se suma la topografía del valle, rodeado de montañas, que hace más difícil que el aire contaminado salga de la cuenca durante ciertas temporadas del año.

Sin embargo, en esta ocasión el riesgo es mayor. El fenómeno de El Niño se está consolidando, y eso reduce las lluvias, que normalmente ayudan a limpiar la atmósfera.

Según las proyecciones del Sistema de Alerta Temprana (Siata), hay una probabilidad media-baja de que cinco o más estaciones de monitoreo pasen a color naranja.

El contaminante que más preocupa es el PM2.5, conocido como material particulado fino, que proviene principalmente de camiones pesados, volquetas e industrias que usan calderas.

El nivel naranja indica que el aire es dañino para los grupos sensibles, entre ellos niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades respiratorias o del corazón.

Por ahora, no hay restricciones para los ciudadanos. Las autoridades aclararon que el inicio de este periodo es una medida preventiva y de control institucional.

Hasta el momento no se han decretado nuevas restricciones a la movilidad general ni se ha activado el pico y placa ambiental obligatorio para vehículos particulares.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a estar atenta a los reportes oficiales sobre el estado del aire durante los próximos días, mientras sigue vigente este segundo periodo de gestión, que irá hasta el 24 de octubre.

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