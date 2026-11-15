Instagram / Lily Collins

Resumen: Phil Collins fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll como solista en una ceremonia en el Peacock Theater de Los Ángeles. El músico de 75 años, que ya había ingresado en 2010 con Genesis, dio un discurso entre lágrimas y prometió: "Aún no han oído lo último de mí". Su hija, la actriz Lily Collins, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram.

Phil Collins ingresó entre lágrimas al Salón de la Fama del Rock: «Aún no han oído lo último de mí»

El músico británico Phil Collins, de 75 años, fue incorporado este sábado 14 de noviembre al Salón de la Fama del Rock and Roll por su carrera como solista, en una emotiva ceremonia realizada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. El legendario baterista y cantante de Genesis, visiblemente conmovido, recibió el reconocimiento apoyado en dos bastones y con un discurso que arrancó lágrimas y una ovación del público.

Se trata de la segunda incorporación de Collins a este selecto grupo: ya había ingresado en 2010 como integrante de Genesis, la banda británica con la que alcanzó reconocimiento internacional. Con este nuevo honor, el artista se convirtió en uno de los pocos músicos en la historia en ser inducido dos veces al Salón de la Fama.

Un discurso entre lágrimas y una promesa a sus seguidores

Collins subió al escenario presentado por Travis Barker, baterista de Blink-182, quien destacó su legado detrás de los tambores. «Recuerdo haber escuchado la batería por primera vez y quedar impresionado. Ese sonido lo cambió todo. Ayudó a definir el sonido de la batería en los años ochenta y todavía hoy se escucha la influencia de Phil», afirmó Barker, según reseñó Billboard.

En su intervención, el músico británico, que no cantó en la ceremonia, fue humilde al recordar sus inicios: «Cuando crecí, todo lo que quería era tocar la batería. Todo lo demás no ha sido más que un feliz accidente», expresó. También agradeció a su mánager de toda la vida, Tony Smith, a los fundadores de Atlantic Records, a Richard Branson y a sus tres exesposas, «porque me han amado a través de los años y me han dado cinco hijos maravillosos».

El momento más aplaudido de la noche llegó cuando Collins dejó abierta la posibilidad de nuevos proyectos musicales: «Aún no han oído lo último de mí. Se los prometo», dijo entre vítores, y agregó con humor que «realmente no estoy tan mal como parezco».

El homenaje musical corrió por cuenta de Cynthia Erivo, quien interpretó «In the Air Tonight», uno de los temas más emblemáticos de su repertorio, con el propio Travis Barker en la batería. Collins declinó presentarse en vivo porque, como reveló este año, no se sentía en condiciones físicas de ensayar y cantar como se debe.

El mensaje de su hija, la actriz Lily Collins

Una de las reacciones más emotivas llegó de su hija, la actriz Lily Collins, protagonista de la serie ‘Emily in Paris’, quien acompañó a su padre en la ceremonia junto a sus hermanos Nicholas y Joely Collins. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz compartió varias fotografías de la noche y le dedicó un sentido mensaje a su padre.

«Ver celebrado el extraordinario legado de mi papá con su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll es algo para lo que creo que nunca tendré palabras. Y estar junto a mi familia mientras él aceptaba su premio fue monumentalmente especial», escribió Lily Collins en la publicación.

La actriz agregó: «Algunos de mis primeros y más preciados recuerdos están envueltos en su música, y ser testigo del impacto que ha tenido en tanta gente a lo largo de décadas, y de las vidas que ha tocado en el camino, hace este honor aún más especial. Felicidades, papá, por este increíble logro. No hay nadie que lo merezca más. No podríamos estar más orgullosos. Te amo«.

Años de problemas de salud

La aparición de Collins tuvo un peso especial por sus problemas de salud. Una lesión en la columna sufrida en 2007 le causó daños nerviosos que le impiden sostener las baquetas, y desde 2022 no puede tocar la batería. Además, ha pasado por cinco cirugías de rodilla y enfrenta problemas continuos de movilidad; en enero de este año reveló a la BBC que cuenta con una enfermera residente las 24 horas.

Durante su discurso, el músico hizo un reconocimiento especial a su asistente personal, a quien le atribuyó haberle salvado la vida: «No bromeo cuando digo que sin ella no estaría aquí. Estaría en una caja a dos metros bajo tierra», confesó, antes de asegurar que hoy es «un hombre sano».

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Una carrera histórica

Phil Collins es uno de los tres artistas en la historia en vender más de 100 millones de álbumes tanto como integrante de una banda como solista. Lanzó su carrera en solitario en 1981 con el álbum ‘Face Value’, que incluía «In the Air Tonight», y acumuló siete números uno en el Billboard Hot 100, entre ellos «Against All Odds (Take a Look at Me Now)», «Sussudio», «One More Night» y «Another Day in Paradise».

En la ceremonia de este año también fueron incorporados Oasis, Iron Maiden, Wu-Tang Clan, Joy Division/New Order, Sade, Billy Idol y el fallecido Luther Vandross, cuyo honor fue presentado por Oprah Winfrey. Además, se entregaron reconocimientos especiales a Queen Latifah, MC Lyte y el productor Rick Rubin, homenajeado por los Red Hot Chili Peppers.

La ceremonia completa se transmitirá el próximo 8 de diciembre por la cadena ABC y estará disponible al día siguiente en la plataforma Disney+.

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Fotos: Instagram / Lily Collins