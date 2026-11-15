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Resumen: Juanes inauguró el DAVIarena, en Sabaneta, ante 17.000 personas en el primer sold out del escenario. Salió a las 9:17 p. m., repasó sus grandes éxitos y subió a Fruko para cantar «La noche», «Rebelión» y «El preso». Rindió homenaje a Ekhymosis y cerró con «A Dios le pido» a las 11:27 p. m.

Juanes inauguró el DAVIarena ante 17.000 personas e invitó a Fruko en una noche de éxitos

Juanes estrenó el DAVIarena, el nuevo escenario de conciertos de Sabaneta, con un show de más de dos horas que llenó el recinto con 17.000 personas en la noche del sábado 14 de noviembre de 2026. El artista paisa salió a las 9:17 p. m., se despidió a las 11:27 p. m. y, en medio de éxitos, invitó al maestro Fruko para uno de los momentos más aplaudidos de la velada.

Fue el primer sold out del escenario. El público estuvo de pie casi todo el tiempo, y el cantante aprovechó para hablarle a la ciudad: «Esta no es una noche cualquiera, es una noche histórica para la ciudad», dijo, y agradeció a quienes trabajaron en la construcción del recinto.

El ambiente de la noche también quedó en redes sociales. Este es uno de los videos que circularon durante la inauguración:

Una avalancha de éxitos desde el primer acorde

El concierto arrancó con una seguidilla sin pausa: «Me enamora», «La paga», «Yerbatero» y «Mala gente». Después llegaron «Nada valgo sin tu amor», con una estrofa de «Besos en guerra», y «Fotografía», que cantó todo el público. También sonaron dos canciones nuevas, «Hagamos que» y «Cuando estamos tú y yo», y «Volverte a ver».

Juanes se lució con la guitarra, en especial con su Luna Fender Stratocaster, el modelo propio que estrenó en 2023. En un momento paró una canción para cambiar de instrumento porque se desafinó: «Esto es en vivo, muchachos», dijo. En la correa llevaba la frase de su madre: «La vida es un ratico».

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Fruko, el momento de la noche

Tras «Gotas de agua dulce», «La plata» y «Bonita», el cantante subió al escenario a Julio Ernesto Estrada, Fruko, de 75 años. Con el músico al bajo y varios integrantes de Los Tesos, Juanes interpretó «La noche», «Rebelión» y «El preso», e incluso se animó a dar unos pasos de baile.

El maestro Fruko le reconoció la grandeza al cantante y elogió el nuevo recinto: «Una sala de lo mejor del mundo», aseguró.

La inauguración también se vio en X, donde el usuario Andres Ossa compartió su video del evento:

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Ayer estuvimos en la inauguración del #Daviarena #medellin que gran sitio, comodidad , calidad del sonido, luces y silleteria gran experiencia. me sentí orgulloso de tener este lugar para la ciudad. un gran acierto la inauguración con #juanes 17.000 personas Soldout un recorrido… pic.twitter.com/z8SuwKLk2M — Andres Ossa (@tumastologo1) November 15, 2026

Ekhymosis, Octavio Mesa y «A Dios le pido»

El set incluyó un homenaje a Ekhymosis, la banda con la que empezó: «Sin rencores», «De madrugada» y «Solo». Hacia el final sonaron «La camisa negra», «La luz» y «El jornalero», un guiño a Octavio Mesa, antes de cerrar con «A Dios le pido», su gran himno.

Entre las dos canciones que interpretó bajando del escenario y cerca de la gente estuvieron «Para tu amor» y «Querida», el cover que grabó con Juan Gabriel.

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Así es el DAVIarena por dentro

Los asistentes destacaron el recinto, pensado de forma exclusiva para conciertos. El sonido, con sistemas L-Acoustics K1 y K2, se escuchó bien en la platea, los boxes y las suites. Las sillas casi no se usaron, porque el público estuvo de pie durante el show.

El único punto por mejorar, según la crónica del evento, fue el frío del aire acondicionado: varios asistentes se abrazaban para mantenerse en calor.

Con este concierto, el DAVIarena abre una agenda que incluye a Rubén Blades, Chayanne, Anuel AA, AlcolirykoZ y Hebert Vargas, entre otros artistas, en las próximas semanas y meses. Para Medellín y el Valle de Aburrá, la apertura del escenario marca un punto de partida para los grandes espectáculos de la región, y Juanes quedó como el primer artista en estrenarlo.

La noche cerró con un JuanesTeban gigante en las pantallas, que se despidió del público y del nuevo escenario.