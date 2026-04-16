Resumen: Shakira no fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2026, pese a contar con un fuerte respaldo del público durante las votaciones. La decisión final del comité eligió a otros artistas en la categoría principal, mientras la colombiana agradeció el apoyo de sus seguidores. La ceremonia de incorporación se realizará el 14 de noviembre en Los Ángeles.

¡Se quedó en la puerta! Pese a votación récord, Shakira no ingresará al Salón de la Fama del Rock 2026

La lista oficial de artistas que ingresarán al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2026 ya fue revelada, dejando por fuera a Shakira, quien hacía parte del grupo de nominados y había generado una amplia movilización de seguidores durante el proceso de votación.

La barranquillera figuraba entre los nombres opcionados para entrar a este selecto grupo, que reconoce a figuras con trayectorias de largo impacto en la música. Sin embargo, tras la decisión final del comité encargado, su nombre no fue incluido en la lista definitiva de nuevos miembros.

Los artistas elegidos en 2026

En la categoría principal de intérpretes, el Salón de la Fama confirmó el ingreso de figuras como Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Sade, Luther Vandross y el colectivo Wu-Tang Clan, además de Joy Division / New Order.

La organización destacó que estos artistas fueron seleccionados por su impacto, originalidad e influencia en la evolución del rock y la música contemporánea.

Reconocimientos especiales e influencia musical

Más allá de los intérpretes, el Salón de la Fama también anunció distinciones en otras categorías. En el apartado de “influencia temprana”, fue incluida la legendaria Celia Cruz, junto a figuras como Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons.

Desde la organización resaltaron el significado de este reconocimiento. “Ser incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll es el mayor honor de la música. Esperamos celebrar a estos artistas extraordinarios en la ceremonia de este año”, señaló John Sykes, presidente del Salón de la Fama del Rock & Roll.

En paralelo, el premio a la Excelencia Musical será entregado a Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin, mientras que el galardón Ahmet Ertegun reconocerá al productor y presentador Ed Sullivan.

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El proceso de selección y el papel del público

La elección de los nuevos miembros combina varios factores. Por un lado, se tienen en cuenta las votaciones del público, donde los seguidores pueden apoyar a sus artistas favoritos. Por otro, la decisión final recae en un grupo de alrededor de 1.200 votantes, entre historiadores, profesionales de la industria y músicos.

En este proceso, Shakira logró una destacada participación en la votación abierta, ubicándose entre los nombres con mayor respaldo. No obstante, ese resultado no fue suficiente para asegurar su ingreso, ya que el criterio del comité especializado tiene un peso determinante en la selección final.

La cantante cumplía con uno de los requisitos clave para ser considerada: haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de nominación, condición que le permitió entrar en esta edición.

Reacción de Shakira y apoyo de sus seguidores

Tras conocerse el resultado, la artista colombiana se pronunció a través de sus redes sociales, donde agradeció el respaldo de su comunidad de fans a nivel global.

“24 clubes de fans, 14 países!! Nunca olvidaré cuanto han hecho por mí. Y me encanta eso de que ‘el rock también habla español!’. Los quiero mucho! Gracias eternas!!”, expresó.

Durante la campaña previa, la candidatura de Shakira también contó con el respaldo de figuras reconocidas de la industria musical y del entretenimiento, lo que reflejó el alcance internacional de su carrera.

Una ceremonia marcada en el calendario

La incorporación de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en Los Ángeles, en una ceremonia que cada año reúne a artistas, productores y referentes de la industria musical.

Aunque en esta ocasión la cantante barranquillera no logró ingresar, su presencia en la lista de nominados y el respaldo obtenido durante el proceso evidencian su impacto en la música global. Su candidatura, impulsada por miles de seguidores en distintas partes del mundo, reflejó el alcance de su carrera y la vigencia de su propuesta artística.