¡Haciendo Historia! Shakira, la primera colombiana nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll

Por primera vez en su carrera, la artista barranquillera Shakira figura entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria musical a nivel mundial. Este anuncio marca no solo un logro personal, sino un reconocimiento a la presencia de la música latina en escenarios internacionales.

La cantante de 49 años se encuentra en una lista de 17 nombres que destacan por su impacto, creatividad y trascendencia en diferentes géneros. Junto a Shakira compiten figuras como Mariah Carey, Phil Collins, Iron Maiden, Oasis, Lauryn Hill, Jeff Buckley, Sade y Wu-Tang Clan.

En esta edición, la barranquillera es la única representante latina, un año después de que el grupo mexicano Maná fuera nominado, convirtiéndose en el primer conjunto en español en alcanzar esta preselección en casi diez años.

Para ser considerado en el Rock and Roll Hall of Fame, los artistas deben haber lanzado su primer álbum hace al menos 25 años. En el caso de Shakira, su debut fue con Magia en 1991, aunque su reconocimiento masivo comenzó con Pies Descalzos en 1995.

Esta nominación abre un proceso de votación en el que más de 1.200 profesionales de la música —incluyendo artistas ya inductos, periodistas y expertos de la industria— decidirán quiénes ingresarán oficialmente en la Clase 2026. El resultado final se anunciará en abril, y la ceremonia de inducción se celebrará en otoño en Cleveland, Ohio.

Trayectoria y legado

A lo largo de más de tres décadas, Shakira ha demostrado ser una artista versátil, fusionando pop, rock y ritmos latinos, y superando barreras culturales e idiomáticas. Su influencia se extiende a millones de seguidores alrededor del mundo y su estilo multicultural la ha consolidado como una de las figuras latinas más influyentes en la historia de la música.

John Sykes, presidente de la Fundación del Rock and Roll Hall of Fame, afirmó: “Esta selección reconoce la diversidad de voces que han transformado el rock and roll y su permanente influencia en la cultura juvenil”. Shakira, junto con otros aspirantes como P!NK y Phil Collins, opta por primera vez al ingreso.

Participación de los fanáticos

Aunque el voto del público representa solo una fracción dentro del sistema de elección, los seguidores pueden apoyar a su artista favorito registrándose en el sitio oficial del Rock and Roll Hall of Fame. La votación estará abierta hasta el 4 de abril de 2026, dando a los fans la oportunidad de sumar su apoyo a Shakira en este histórico proceso.

El Salón de la Fama del Rock and Roll, fundado en 1983, se ha convertido en un espacio emblemático que celebra a los artistas, productores e ingenieros que han dejado una huella duradera en la música. Integrar este listado, en el que ya figuran leyendas como The Beatles, Madonna y Michael Jackson, es considerado uno de los mayores honores que un músico puede recibir. Para Shakira, esta nominación representa un hito histórico: la primera colombiana en ser considerada para este reconocimiento global.