Foto: Tomada de redes sociales

Resumen: Stream Fighters 5 se realizó el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Andrea Valdiri derrotó a La Divaza, Emiro Navarro venció a Valentino Lázaro y Yaya Muñoz ganó el Royal Rumble femenino. También triunfaron Daren, Rey de la City, Samantha Correa, Leandro Loaiza y la pareja de Willito y Lonche. El cierre fue una exhibición de robots humanoides que ganó el representante de Blessd frente al de Westcol.

Stream Fighters 5: Andrea Valdiri, Emiro y el robot de Blessd, entre los ganadores de la velada

Stream Fighters 5 ya tiene ganadores. La quinta edición de la velada de boxeo organizada por Westcol se realizó el sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá y dejó victorias de Andrea Valdiri, Emiro Navarro, Yaya Muñoz y otros creadores de contenido. El cierre tuvo una modalidad distinta: Blessd y el streamer compitieron por medio de robots humanoides.

La jornada combinó enfrentamientos individuales, una pelea por parejas y un Royal Rumble femenino. También hubo cambios frente a la programación anunciada, retiros por molestias físicas y combates que el árbitro detuvo antes de completar los asaltos. Estos fueron los principales resultados recogidos por Los40 Colombia y otros medios que siguieron el evento.

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Andrea Valdiri y Emiro Navarro ganaron en Stream Fighters 5

Uno de los cruces más esperados fue el de Andrea Valdiri contra La Divaza. Después de tres asaltos sin casco, la barranquillera consiguió la victoria por decisión unánime. Al terminar, las dos se abrazaron sobre el cuadrilátero, una imagen que contrastó con la expectativa y los comentarios que había generado el enfrentamiento en las semanas previas.

Valdiri agradeció el respaldo del público de Barranquilla y de Colombia. La Divaza, por su parte, dedicó unas palabras a su madre y a una integrante de su comunidad de seguidores que había fallecido días antes de la velada, según el relato publicado por Los40.

Emiro Navarro también salió vencedor frente a Valentino Lázaro. La pelea se interrumpió antes de finalizar el segundo asalto para revisar la nariz de Valentino y, posteriormente, se decidió dar por terminado el combate. Tras el resultado, Emiro agradeció a su equipo, al público y a Dios.

Entre los videos que circularon en X quedó el momento en el que la mamá de Emiro subió al ring para abrazarlo después del enfrentamiento.

La mama de Emiro subiendo al Ring abrazar a su hijo 💙 #StreamFighters5 Seguir canal en WhatsApp Entretenimiento — Wismer mendoza (@wismerM) November 14, 2026

Los otros resultados de la cartelera

La noche dejó definiciones rápidas y otras que llegaron a las tarjetas. En el Royal Rumble femenino, la disputa terminó entre Yaya Muñoz y Alexa Torrex, después de las salidas de Beba de la Cruz y Karola Alcendra. Yaya se quedó con la victoria por decisión unánime.

Daren venció a El Agropecuario: el enfrentamiento duró apenas cinco segundos. Su rival cayó tras una combinación de golpes y no pudo continuar por una lesión en el hombro.

el enfrentamiento duró apenas cinco segundos. Su rival cayó tras una combinación de golpes y no pudo continuar por una lesión en el hombro. Rey de la City derrotó a We Got Kicks: el árbitro detuvo la pelea en el tercer asalto y el triunfo fue por nocaut técnico.

el árbitro detuvo la pelea en el tercer asalto y el triunfo fue por nocaut técnico. Samantha Correa superó a Cami Pulgarín: la definición llegó por decisión dividida, después de tres asaltos con varios intercambios y caídas.

la definición llegó por decisión dividida, después de tres asaltos con varios intercambios y caídas. Leandro Loaiza ganó frente a Sebastucho: el combate sin casco se detuvo por intervención del juez en el tercer asalto.

el combate sin casco se detuvo por intervención del juez en el tercer asalto. Willito y Lonche vencieron a Chanty y Samulx: el enfrentamiento por parejas terminó por decisión unánime e incluyó relevos y una pausa para atender una molestia en el brazo de Samulx.

La participación de JH de la Cruz tuvo un cambio de último momento: Herrera, su rival anunciado, no disputó el enfrentamiento y Piquiña ingresó como reemplazo. La modificación permitió que JH se presentara ante el público, aunque el cruce fue distinto al que aparecía en la cartelera previa.

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El robot de Blessd se impuso al de Westcol

El cierre no enfrentó físicamente al cantante y al streamer. Ambos compitieron mediante robots humanoides en una exhibición que llegó hasta el segundo asalto. La máquina de Blessd terminó imponiéndose, mientras la de Westcol perdió sus brazos, de acuerdo con la crónica de Los40.

Después del duelo tecnológico, los dos compartieron un momento musical al interpretar a capela la canción Soltera. Así terminó una edición que pasó de las peleas entre figuras de redes sociales a una competencia entre máquinas sobre el mismo cuadrilátero.