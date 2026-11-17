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Resumen: La Quinta División desplegó personal especializado junto a la Policía para atender la alerta en el corredor vial del Tolima.

Un elemento sospechoso dentro de un vehículo en la vía El Espinal–Flandes, en Tolima, movilizó a especialistas del Ejército Nacional y la Policía. La Quinta División confirmó el despliegue de personal para atender la situación y proteger a quienes transitan por este corredor.

El reporte oficial, divulgado el 17 de noviembre, señala que la intervención está a cargo de tropas del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (MARTE), de la Sexta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional.

Especialistas atienden la alerta en El Espinal

La Quinta División informó que mantiene sus medios y personal especializado en el lugar para desarrollar los procedimientos de seguridad y control. La prioridad del despliegue es proteger a la población civil y preservar las condiciones de seguridad en la vía.

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El comunicado describe el hallazgo como un elemento sospechoso: no confirma que se trate de un explosivo ni presenta el caso como un atentado consumado. La revisión técnica de los especialistas es la que permitirá determinar la naturaleza del objeto encontrado en el vehículo.

El llamado del Ejército a la ciudadanía

En su pronunciamiento, la Quinta División rechazó las acciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de las comunidades. También invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 107.

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La información oficial sobre El Espinal–Flandes se concentra en el hallazgo y en la atención de los equipos especializados. El balance del procedimiento sigue pendiente de confirmación por parte de las autoridades.