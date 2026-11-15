Resumen: Cámaras registraron el abandono del carro bomba en el peaje de Pipiral. Según Caracol Radio, un hombre dejó el automóvil y huyó en una moto con otro individuo antes de la explosión. Coviandina y la Gobernación del Meta reportaron daños materiales, sin heridos ni fallecidos. La Gobernación anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información sobre los responsables.

Así fue como dejaron el carro bomba en el peaje de Pipiral y huyeron en motocicleta

Las cámaras de seguridad registraron cómo fue abandonado el carro bomba en el peaje de Pipiral, en la vía Bogotá-Villavicencio, antes de la explosión de esta madrugada. Según el reporte de Caracol Radio, un hombre dejó el vehículo frente a las instalaciones y escapó en una motocicleta en la que lo esperaba otro individuo. La grabación aporta detalles de los momentos previos al atentado del domingo 15 de noviembre.

Foto: Captura de video

Las capturas conocidas muestran un automóvil de color claro en la zona del peaje. En las imágenes también aparece una persona junto al vehículo y, en otra de las vistas, un fuerte resplandor ilumina las instalaciones. Son escenas anteriores y posteriores a la detonación, que dejó daños materiales, pero no personas heridas ni fallecidas, de acuerdo con los reportes de la concesionaria Coviandina y la Gobernación del Meta.

Un hombre dejó el carro y otro lo esperaba en una moto

De acuerdo con la reconstrucción publicada por Caracol Radio, el hombre que conducía el automóvil lo abandonó en el lugar mientras otro lo aguardaba en una motocicleta. Ambos huyeron y, poco después, ocurrió la explosión. El medio sitúa la secuencia alrededor de las 2:26 de la madrugada y señala que entre la salida de los hombres y la detonación transcurrió aproximadamente un minuto.

Ese relato permite conocer el modo en que habría sido dejado el vehículo, aunque no establece la identidad de quienes aparecen en las imágenes ni la organización a la que podrían pertenecer. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque contra esta infraestructura vial del Meta.

La explosión y sus primeras consecuencias ya habían sido reportadas por Minuto30. Este nuevo registro pone el foco en el abandono del automóvil y la huida de los hombres, sin que hasta ahora se haya informado una captura relacionada con esas imágenes.

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Gobernación del Meta anunció recompensa

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó el atentado y confirmó que no hubo víctimas fatales ni lesionados. Según el pronunciamiento recogido por El Tiempo, la mandataria anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Cortés también informó que se convocaría un consejo de seguridad con participación de la Fuerza Pública y la Fiscalía. El objetivo anunciado es coordinar la respuesta de las autoridades y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido durante la madrugada en este corredor que conecta a Bogotá con Villavicencio.

Por su parte, Coviandina condenó el ataque y expresó su respaldo a las acciones investigativas. El balance divulgado por la concesionaria ubica la detonación hacia las 2:25 a. m., en el área del peaje y en sentido Villavicencio-Bogotá, con afectaciones en la infraestructura.

El paso fue habilitado por la antigua calzada

Después de la explosión se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso el cierre preventivo del corredor mientras se verificaban las condiciones de seguridad. Según el comunicado de Coviandina citado por El Tiempo, desde las 4:00 de la mañana se habilitó un bypass por la plataforma 1 de la antigua calzada, con tránsito en ambos sentidos.

La plataforma 2 quedó fuera de servicio por los daños del atentado. La concesionaria pidió a los conductores atender la señalización y las instrucciones de las autoridades. Este balance corresponde a la información entregada después del ataque; quienes se desplacen por la vía al Llano deben consultar los reportes de operación más recientes antes de viajar.

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