Resumen: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reiteró en un foro de seguridad en Bogotá que, según ella y el acervo probatorio, los determinadores del magnicidio no fueron la Segunda Marquetalia y señaló al expresidente Gustavo Petro y al régimen de Nicolás Maduro como quienes dieron la orden. La Fiscalía mantiene que esa disidencia ordenó y pagó el crimen; el proceso ya tiene siete condenas y siete cabecillas requeridos.

Viuda de Miguel Uribe señala sin tapujos a Petro y a Maduro como los determinadores del magnicidio

Minuto30.com .- Nuevas declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, volvieron a dejar frío al país. Durante su intervención en un simposio internacional de seguridad que se adelanta en Bogotá, la esposa del dirigente del Centro Democrático insistió en que los autores intelectuales del magnicidio no serían los cabecillas de la disidencia Segunda Marquetalia y señaló directamente al expresidente Gustavo Petro y a Nicolás Maduro.

«Y sigo insistiendo, según todo el acervo probatorio, los determinadores de Miguel no fueron la Segunda Marquetalia», afirmó Tarazona. En su intervención nombró a Iván Márquez, a Iván Mordisco y al Zarco Aldinever para descartarlos como los determinadores del crimen: «No, ellos fueron organizadores materiales y articuladores».

Enseguida lanzó su señalamiento más grave: «Los verdaderos determinadores que está por establecerse y que la Fiscalía nos tendrá que dar razón muy pronto de esto que voy a decir, y es que Gustavo Petro junto con el régimen del dictador Maduro fueron quienes dieron la orden para matar a Miguel».

La viuda del exsenador cerró su intervención con un llamado contra la impunidad: «Y si nosotros queremos que haya una democracia libre, tenemos que acabar con la impunidad y con la falsa paz total. No puede haber delincuentes con salvoconducto para delinquir. Y sobre todo y por encima de todo, tenemos que llegar a saber quiénes fueron los determinadores de la muerte de Miguel».

Foto: Minuto30.com

No es la primera vez que lo plantea

Las declaraciones de este martes son una reiteración de la hipótesis que Tarazona ha venido planteando en los últimos meses. En entrevistas recientes había dicho que, en su opinión personal, el expresidente Petro sabía del plan contra su esposo, y que la orden para ejecutarlo habría salido del Congreso de la República, con dinero que, según la información que recibió en su celular, habría llegado desde Venezuela. Ella misma ha aclarado que se trata de su opinión y que la acusación formal corresponde a la Fiscalía.

La semana pasada, Tarazona estuvo en Bruselas, ante el Parlamento Europeo, donde presentó la fundación que creó en memoria de Miguel Uribe y pidió a la comunidad internacional apoyo y garantías para llegar hasta los determinadores del crimen.

Sus señalamientos ya tienen eco judicial: en octubre, la Fiscalía ordenó compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia con la información que la viuda entregó sobre los posibles responsables intelectuales del asesinato, una actuación que busca que el alto tribunal examine datos que podrían comprometer a excongresistas vinculados con el partido Comunes.

Así va el caso del magnicidio

Miguel Uribe Turbay fue atacado a disparos el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. El tirador fue un menor de edad. El senador permaneció 64 días hospitalizado y falleció el 11 de agosto de 2025.

Para la Fiscalía, la Segunda Marquetalia ordenó y pagó el magnicidio. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha dicho que el crimen «no fue un acto aislado», sino el resultado de una operación criminal estructurada, y en junio la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, anunció la imputación de seis altos cabecillas de esa disidencia como presuntos determinadores.

En el proceso ya hay siete condenas, entre ellas la de Simeón Pérez Marroquín, alias «El Viejo», sentenciado a 22 años y cuatro meses de prisión como intermediario entre los determinadores y la organización que ejecutó el ataque. Además, en noviembre un juzgado requirió a siete cabecillas de la Segunda Marquetalia, entre ellos alias «Iván Márquez» y alias «Jhon 40», para que comparezcan ante las autoridades, so pena de ser imputados en contumacia. Otro de los señalados, alias «Zarco Aldinever», murió en agosto de 2025 en la frontera con Venezuela, según el Ministerio de Defensa.

Otra línea de investigación examina la posible infiltración del esquema de seguridad que tenía asignado el senador, luego de que dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección aparecieran registrados en las mismas zonas y fechas en las que estuvo alias «El Viejo» antes del atentado.

Mientras la justicia avanza, Tarazona insiste en que falta llegar a la cúspide de la cadena de mando. Su reclamo de este martes, hecho ante un auditorio reunido en un foro de seguridad, vuelve a poner sobre la mesa la pregunta que, según ella, el país aún no ha resuelto: quiénes dieron la orden de matar a Miguel Uribe.

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