Peatón murió arrollado por un bus de TransMilenio en la avenida Jiménez, cerca de Sabana

Foto: @PasaenBogota

Resumen: Un peatón murió tras ser arrollado por un bus de TransMilenio en la avenida Jiménez con carrera 17, cerca de la estación Sabana. El siniestro obligó al cierre de la calzada exclusiva y al paso temporal de articulados por el carril mixto. El Portal Bogotá registró afectaciones de la estación en sus cortes de la 1:54 p. m. y las 2:26 p. m. del 12 de noviembre. Las autoridades investigan las circunstancias.

Un peatón murió este jueves 12 de noviembre tras ser arrollado por un bus de TransMilenio en la avenida Jiménez, a la altura de la carrera 17, en el centro de Bogotá. El siniestro obligó a cerrar la calzada exclusiva cerca de la estación Sabana y a modificar temporalmente el paso de los articulados por ese sector.

La emergencia dejó afectaciones en la operación del sistema mientras se adelantaban las labores de las autoridades. Los buses tuvieron que salir al carril mixto para continuar sus recorridos, una medida que cambió la circulación habitual en este tramo de la troncal Américas.

¿Qué se conoce del siniestro cerca de la estación Sabana?

El reporte inicial ubica el hecho en la avenida Jiménez, también identificada en la información de tránsito como calle 13, con carrera 17. Allí se registró el atropellamiento de una persona que se movilizaba a pie. Unidades de criminalística acudieron al punto para realizar la inspección y establecer las circunstancias de lo ocurrido.

La información disponible no permite determinar cómo se produjo el contacto entre el peatón y el articulado. Tampoco establece responsabilidades. Por esa razón, cualquier explicación sobre una maniobra del conductor o sobre el motivo por el que la persona estaba en ese lugar debe esperar los resultados de las verificaciones de las autoridades.

El aviso sobre la emergencia señaló un cierre total de la calzada exclusiva a la altura de Sabana, debido a un siniestro vial con una persona fallecida. La restricción afectó el espacio por el que normalmente circulan los buses del sistema y dio paso al desvío temporal por los carriles compartidos con otros vehículos.

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Así fueron los reportes sobre la operación de TransMilenio

El Portal Bogotá, con información de la Secretaría Distrital de Movilidad y de TransMilenio, registró a la 1:54 de la tarde una novedad operativa en la troncal Américas por el siniestro. En ese corte se informó que la estación Sabana dejaba de operar temporalmente y que los buses salían a la calzada mixta.

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Más adelante, en la actualización de las 2:26 de la tarde, el balance oficial mantenía la afectación de la estación y la misma medida para el tránsito de la flota. Esos horarios corresponden a los cortes informativos divulgados por el Distrito y no precisan el momento exacto en que ocurrió el atropellamiento.

La salida de los articulados al carril mixto fue presentada como una solución temporal ante la imposibilidad de usar el corredor exclusivo. No debe confundirse esa decisión con una suspensión de todo TransMilenio: el reporte se refiere al punto afectado y a los ajustes de operación en el sector de Sabana.

Para quienes necesitan viajar por este corredor, conviene consultar las actualizaciones oficiales antes de iniciar el recorrido y prever tiempo adicional. Las condiciones descritas corresponden a los reportes citados y pueden cambiar una vez terminen los procedimientos y las autoridades autoricen nuevamente el paso.

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Investigación para aclarar lo ocurrido

Las diligencias de criminalística buscan esclarecer la secuencia del siniestro que dejó una víctima fatal. Los datos consultados no incluyen una identificación pública del peatón ni una conclusión sobre las causas del hecho. La confirmación del fallecimiento y las medidas de movilidad son, por ahora, los elementos centrales de la información conocida.

Mientras se aclaran las circunstancias, el llamado a quienes pasan por el sector es a respetar el acordonamiento, permitir el trabajo de los equipos de atención y conducir con precaución. También es importante evitar versiones que atribuyan conductas a la víctima o al conductor sin un pronunciamiento sustentado de las autoridades.