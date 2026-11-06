¡Qué horror! Hombre murió arrollado por un TransMilenio al intentar colarse en Suba

Resumen: Un hombre murió arrollado por un bus de TransMilenio cuando intentaba colarse en la estación de la avenida Suba con calle 116, en el norte de Bogotá, para no pagar el pasaje. El caso reavivó la preocupación por la evasión en el sistema: en cinco minutos se registran hasta 1.442 colados y uno de cada cinco pasajeros ingresa de forma irregular. Natalia Tinjacá, directora de seguridad del sistema, dijo a Noticias Caracol que la evasión es un problema de salud pública y denunció ataques contra guardas, como el de la estación Transversal 86, donde fueron agredidos con piedras, palos y papas bombas.

Un ahorro de pocos pesos terminó en tragedia en el norte de Bogotá. Un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un bus de TransMilenio cuando, al parecer, intentaba colarse en la estación de la avenida Suba con calle 116 para no pagar el pasaje.

El hecho reavivó la preocupación de las autoridades por la evasión en el sistema de transporte público de la capital, un fenómeno que ya no solo golpea las finanzas de TransMilenio, sino que está poniendo en riesgo la vida de quienes hacen peligrosas maniobras para ingresar sin pagar.

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Hombre murió arrollado en la estación de la Suba con calle 116

Según informó TransMilenio, el hombre intentó acceder de forma irregular a la estación de la avenida Suba con calle 116, en el norte de Bogotá, cuando fue arrollado por un bus del sistema. La maniobra, con la que buscaba evadir el pago del pasaje, terminó costándole la vida y dejando en evidencia el riesgo al que se exponen a diario miles de usuarios.

Y es que el caso no es aislado ni hace parte de una situación nueva. En TransMilenio aseguran que la evasión alcanza niveles alarmantes: en tan solo cinco minutos se pueden registrar hasta 1.442 colados en el sistema, una cifra que equivale a llenar cerca de nueve buses completos con personas que no pagan el pasaje.

De hecho, uno de cada cinco pasajeros accede de forma irregular al sistema y más del 77 % lo hace a través de las puertas laterales, justamente el tipo de maniobra que expone a los usuarios a accidentes como el que le quitó la vida a este hombre en la avenida Suba.

«La evasión es un problema de salud pública porque trae unas consecuencias a la vida y también a los efectos secundarios por evadir el pasaje, por ser atropellado y, adicionalmente, nos genera caídas de ocupantes dentro de los vehículos cuando tenemos que frenar intempestivamente por un evasor que está tratando de acceder irregularmente al sistema», declaró Natalia Tinjacá, directora de seguridad del sistema de transporte, en diálogo con Noticias Caracol.

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Guardas de TransMilenio también están en peligro por los colados

A la preocupación por la vida de los usuarios se suma la violencia contra quienes intentan frenar la evasión. Según TransMilenio, los guardas de seguridad han sido atacados incluso con armas blancas por personas que buscan ingresar sin pagar, y algunos de ellos han tenido que ser llevados a centros hospitalarios.

Uno de los puntos más críticos de la ciudad es la estación Transversal 86, donde los infractores atacaron al personal de vigilancia con piedras, palos y hasta papas bombas cuando intentaban hacer un control contra los colados.

«Sí, lamentablemente también la integridad de nuestros vigilantes se ve siempre vulnerada en ciertas zonas, especialmente cuando llegamos con un esquema fuerte. En la Transversal 86 hay una tasa de evasión alta y por eso en materia del abordaje de la vigilancia llegamos en un esquema fuerte y fuimos atacados con piedras, palos, fuimos también pues increpados y llevamos dos días tratando de sostener esta estación», puntualizó Tinjacá.

Ante este panorama, la directiva hizo un llamado a la ciudadanía para proteger la vida y respetar el trabajo de quienes cuidan el sistema: «El llamado es a la protección de la vida y también a reconocer al vigilante y a las vigilantes como seres humanos que pues son vulnerables y que están ejerciendo una función que, pues es proteger el sistema».

La muerte de este hombre en la avenida Suba con calle 116 se suma a la lista de incidentes asociados a la evasión en TransMilenio, un problema que las autoridades de Bogotá intentan frenar con más vigilancia y campañas de pedagogía, pero que sigue cobrando vidas, dejando heridos y generando pérdidas millonarias al sistema de transporte de la capital.