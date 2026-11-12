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Resumen: Un avión de carga de AerCaribe aterrizó sin novedad en El Dorado tras reportar una posible falla en su tren delantero. Bomberos desplegó cinco vehículos de emergencia. Los medios consultados no reportaron lesionados y la causa técnica seguía pendiente de evaluación.

Avión de carga de AerCaribe aterrizó de emergencia en El Dorado por posible falla en el tren de nariz

Un avión de carga de AerCaribe aterrizó sin novedad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá después de reportar una posible falla en su tren de aterrizaje delantero, también conocido como tren de nariz. Según Caracol Radio y Noticias Caracol, la emergencia se registró en la mañana de este jueves 12 de noviembre y motivó la activación de equipos de respuesta en la terminal aérea.

El reporte inicial difundido por ÚltimaHoraCaracol en X alertaba sobre la posible dificultad mecánica y señalaba que las autoridades estaban activadas para atender la llegada de la aeronave. Posteriormente, Caracol Radio informó que el aterrizaje se había completado sin novedades y que la emergencia había sido superada.

El vuelo realizó sobrevuelos antes de aterrizar

Caracol Radio identificó el avión como un Boeing 737-400 y explicó que realizó sobrevuelos antes de descender, con el propósito de consumir combustible y reducir su peso para la maniobra. La causa de la alerta seguía pendiente de un reporte técnico, de acuerdo con esa publicación.

Noticias Caracol, por su parte, reportó que la aeronave de AerCaribe Cargo había salido de Quito, Ecuador, y tenía como destino previsto Willemstad, en Curazao. Según ese medio, alrededor de una hora y media después del despegue comenzó a dar vueltas en territorio colombiano antes de llegar a Bogotá, que no figuraba como destino inicial en ese itinerario.

La trayectoria divulgada en la plataforma FlightRadar24 y recogida por Noticias Caracol mostraba recorridos en círculos sobre el departamento del Tolima. La imagen compartida por ÚltimaHoraCaracol también muestra ese recorrido, con la identificación ACL1172 y los aeropuertos de Quito y Willemstad en la información del vuelo.

Sobre la ruta existe una diferencia entre los primeros reportes: Caracol Radio la describió como Quito-Bogotá, mientras Noticias Caracol y Blu Radio indicaron que el destino previsto era Curazao. En ambos casos, las publicaciones coinciden en que el avión terminó aterrizando en El Dorado después de la alerta por el tren de aterrizaje.

Cinco vehículos de emergencia fueron desplegados

De acuerdo con Noticias Caracol, los Bomberos de Bogotá confirmaron la presencia de cinco vehículos de emergencia en el aeropuerto. La movilización se produjo después de recibir un reporte de Opain, la empresa operadora de la terminal, sobre la aeronave que descendía con una posible dificultad mecánica.

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El despliegue también fue reportado por Red+ Noticias en Threads. Esa publicación señaló la presencia de bomberos, ambulancias y otros equipos mientras se atendía la situación, y precisó que el avión de carga había aterrizado sin novedad en Bogotá. Así, el segundo enlace difundido en redes ya daba cuenta del desenlace de la alerta inicial.

Según Blu Radio, el aterrizaje se realizó en la pista 14 después del procedimiento previo de consumo de combustible. Ese medio también indicó que no se reportaban personas lesionadas y que los equipos de bomberos aeronáuticos habían permanecido en alerta para responder a cualquier eventualidad durante la aproximación.

Noticias Caracol coincidió en que no había reporte de lesionados ni de afectaciones durante el aterrizaje. Añadió que los recursos de Bomberos continuaban disponibles en caso de requerirse su activación o apoyo cuando la aeronave fuera retirada del lugar.

Por ahora, los reportes consultados no establecen la causa técnica definitiva de la novedad en el tren delantero. Caracol Radio señaló que se esperaba conocer la evaluación de las autoridades aeronáuticas para determinar qué había ocurrido. La alerta inicial, por tanto, no permite precisar por sí sola qué componente presentó la posible falla.

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