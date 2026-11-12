Resumen: La Policía de Bogotá capturó a dos hombres señalados de robar a un taxista en Kennedy. Los uniformados del CAI Bellavista recuperaron pertenencias de la víctima. Según las autoridades, uno de los detenidos tenía detención domiciliaria por hurto calificado y agravado y portaba un brazalete electrónico del INPEC. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía.

Captura de dos hombres por presunto robo a taxista en Bogotá: uno tenía detención domiciliaria

La captura de dos hombres señalados de participar en el presunto robo a un taxista en Kennedy dejó al descubierto que uno de los detenidos llevaba un brazalete electrónico del INPEC. Según la Policía de Bogotá, este hombre cumplía una medida de detención domiciliaria por el delito de hurto calificado y agravado.

El procedimiento fue adelantado por uniformados del CAI Bellavista durante actividades de patrullaje y control en esa localidad del suroccidente de la capital. La información fue difundida este 12 de noviembre a través del Portal Bogotá, con base en el reporte de la institución policial.

La intervención permitió recuperar varios elementos pertenecientes al conductor. Los dos hombres interceptados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las actuaciones correspondientes, mientras se establece su presunta responsabilidad en los hechos.

Así se produjo la captura en Kennedy

De acuerdo con el reporte oficial, los policías observaron a varias personas que, al parecer, intimidaban al conductor de un vehículo con un arma cortopunzante. Esa situación motivó la reacción de los uniformados que realizaban labores de vigilancia en el sector.

Al advertir la presencia de la Policía, los sospechosos emprendieron la huida. Los agentes iniciaron un seguimiento que terminó con la interceptación de dos hombres presuntamente relacionados con lo ocurrido. Durante el procedimiento fueron recuperadas pertenencias de la víctima.

La información divulgada por las autoridades no precisa cuáles fueron los objetos recuperados ni su valor. Tampoco detalla el punto exacto de Kennedy en el que se produjo la intimidación, por lo que el lugar del caso se mantiene referido a esa localidad y a la intervención del CAI Bellavista.

Esto le podría interesar: ¡Uno tenía brazalete del INPEC! Capturan a tres presuntos apartamenteros tras hurto en Barrios Unidos

Seguir canal en WhatsApp Bogotá Ciudad

Uno de los detenidos portaba un brazalete del INPEC

Entre los datos entregados por la Policía figura que los dos capturados registraban antecedentes. En el caso de uno de ellos, además, se reportó que portaba un dispositivo electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, conocido como INPEC.

Según la información preliminar, ese hombre se encontraba bajo detención domiciliaria por hurto calificado y agravado. La autoridad vinculó el brazalete con esa medida, pero el reporte difundido no ofrece detalles adicionales sobre el proceso previo ni sobre las condiciones específicas que le habían sido impuestas.

La situación judicial anterior de uno de los hombres y su presunta participación en el caso del taxista son datos distintos dentro del reporte. La captura no equivale a una condena por estos nuevos hechos: corresponde a las autoridades judiciales determinar lo ocurrido y la responsabilidad que pueda atribuirse a cada detenido.

Esto le podría interesar: ¡Con brazalete del INPEC! Capturan a dos hombres tras atraco de una camioneta en Bogotá

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Tras el seguimiento y la recuperación de los elementos, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La comunicación oficial no informa sobre una decisión posterior de un juez ni anuncia una condena relacionada con el presunto robo al conductor.

Tampoco se divulgaron en ese reporte los nombres o las edades de los detenidos. Por ello, la información disponible se concentra en la reacción policial, las pertenencias recuperadas y la condición de detención domiciliaria que, de acuerdo con las autoridades, tenía uno de los capturados.

La Policía de Bogotá reiteró el llamado a informar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. Las autoridades recordaron que la denuncia ciudadana aporta información para las investigaciones y permite poner en conocimiento de los organismos competentes los casos que ocurren en la ciudad.