Cayó la banda ‘Centro’: vendía bazuco en San Bernardo usando una droguería como fachada

Foto: Policía de Bogotá

Resumen: Un año de investigación con cámaras, drones e interceptaciones permitió desarticular en Bogotá a la banda 'Centro', señalada de vender bazuco en San Bernardo con una droguería como fachada y la modalidad de pasamanos. El operativo Kratos dejó diez capturados, tres kilos de bazuco y ocho millones de pesos incautados.

Tras un año de investigación, las autoridades desarticularon en Bogotá a la banda delincuencial ‘Centro’, señalada de distribuir estupefacientes en el sector de San Bernardo, en pleno centro de la capital. El golpe dejó diez personas capturadas y varios kilos de droga incautados.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los presuntos integrantes de esta estructura comercializaban bazuco bajo los nombres de ‘Línea Roja’ y ‘Blanco Paloma’. Para hacer las entregas sin levantar sospechas utilizaban la modalidad de pasamanos: escondían las dosis en distintos puntos de la vía pública y solo las sacaban cuando llegaban los compradores.

Según las autoridades, la organización utilizaba además una droguería como fachada para encubrir sus actividades ilegales y facilitar su operación. La Secretaría de Seguridad señaló que, desde allí, las sustancias eran enviadas a domicilio a través de servicios de plataformas, lo que les permitía llegar a más compradores en el centro de Bogotá.

Un año de investigación con cámaras, drones e interceptaciones

La investigación contra la banda ‘Centro’ duró doce meses. Durante ese tiempo, las autoridades recopilaron información mediante cámaras de videovigilancia, drones, interceptaciones y labores de seguimiento, herramientas con las que lograron reconstruir la dinámica de la estructura e identificar a quienes la integraban, sus movimientos y los lugares que utilizaban para esconder y distribuir los estupefacientes.

Las labores de seguimiento se concentraron en los puntos de la vía pública donde, según la investigación, los presuntos integrantes ocultaban las dosis, y en la droguería que, de acuerdo con las autoridades, servía de fachada para la operación ilegal.

San Bernardo es uno de los sectores tradicionales del centro de Bogotá, reconocido por su comercio y la alta circulación de personas todos los días. Según las autoridades, allí la banda habría encontrado un punto estratégico para la venta de estupefacientes, mezclando su actividad ilegal con el movimiento propio de la zona.

Ese trabajo de inteligencia permitió establecer cómo operaba la red, quiénes la integraban y de qué manera movían la droga y el dinero, y con esas pruebas las autoridades pasaron a la acción contra sus presuntos integrantes.

Así fue el operativo Kratos contra la banda ‘Centro’

Con las pruebas en la mano llegó el momento de intervenir. En plena madrugada, decenas de uniformados desplegaron el operativo Kratos e ingresaron a los inmuebles identificados como puntos de operación de la banda. Durante los allanamientos, los agentes rompieron puertas y sorprendieron a los señalados integrantes en sus escondites.

Seguir canal en WhatsApp Bogotá Ciudad

El procedimiento dejó diez personas capturadas: siete mediante orden judicial y tres en flagrancia. De acuerdo con el reporte oficial, siete de ellas recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa su proceso judicial.

En los allanamientos también fueron incautados tres kilos de bazuco, 600 cápsulas y ocho millones de pesos en efectivo, además de cinco celulares, grameras y elementos utilizados para la dosificación de los estupefacientes.

La estructura facturaría unos 50 millones de pesos al mes

Las autoridades estimaron que esta estructura delincuencial generaba cerca de 50 millones de pesos mensuales producto de la comercialización de drogas en el sector. Con su desarticulación, se busca afectar esa fuente de financiación ilegal y evitar que siguiera alimentando el negocio del microtráfico en esta zona de Bogotá.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que deberá definir la situación judicial de los capturados, quienes gozan de presunción de inocencia mientras avanzan los procesos en su contra.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que puede denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, una herramienta clave para que Bogotá avance en la lucha contra el crimen.

Esto le podría interesar: Operación KRATOS en Bogotá: 172 capturas, 114 allanamientos, 11 armas y 3 granadas incautadas

Esto le podría interesar: ¡Insólita confesión! Blessd reveló que fue capturado por microtráfico en Bogotá: lo cogieron con 200 dosis