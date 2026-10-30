TransMilenio apagó siete estaciones de la Caracas tras tres bloqueos en un solo día

Resumen: Una manifestación de trabajadores del Metro de Bogotá bloqueó tres veces la avenida Caracas con calle 63 este viernes 30 de octubre de 2026, por lo que TransMilenio suspendió siete estaciones de la troncal Caracas Centro y desvió los buses por la NQS. En el último reporte disponible, con corte a las 3:05 p. m., el servicio seguía suspendido. La Secretaría de Gobierno mantiene un equipo de diálogo en el punto.

Una manifestación de trabajadores del Metro de Bogotá le complicó el viernes a TransMilenio no una, sino tres veces. La protesta bloqueó la avenida Caracas con calle 63, en Chapinero, durante el viernes 30 de octubre de 2026 y obligó al sistema a suspender siete estaciones de la troncal Caracas Centro y a desviar sus buses por la avenida NQS.

El cierre se presentó en uno de los corredores más importantes de la capital y dejó a cientos de usuarios caminando por la Caracas para continuar sus recorridos. En el último reporte disponible, con corte a las 3:05 de la tarde, el servicio seguía suspendido y no se había definido hora de reapertura.

¿Cómo fue la jornada de bloqueos en la avenida Caracas?

El primer bloqueo se reportó a las 8:31 de la mañana en ambos sentidos. Los buses quedaron detenidos en la calle 26 y en la estación Héroes, y a las 8:58 a. m. TransMilenio confirmó el cierre de las siete estaciones. El paso se habilitó a las 9:19 a. m.

La calma duró poco. A las 12:26 del mediodía la protesta volvió a cerrar la vía y la flota troncal quedó detenida de nuevo; la operación se restableció a las 12:55 p. m. Un tercer bloqueo, reportado a las 2:36 de la tarde, volvió a apagar el corredor y, al último corte informativo (3:05 p. m.), las estaciones seguían sin servicio.

La avenida Caracas es uno de los corredores más usados de Bogotá para conectar el centro con el norte de la ciudad. Cada suspensión deja varados a miles de pasajeros en plena hora pico, tanto en la mañana como en la tarde.

¿Cuáles son las estaciones suspendidas y los desvíos?

Las estaciones afectadas son Temporal Calle 22, Calle 26 – Atrio, Temporal Avenida 39, Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, Temporal Calle 57, Temporal Flores y Calle 72 – Areandina.

Hacia el norte, los buses se desvían por las calles 6 y 26 hasta la NQS. Hacia el sur, toman la calle 80 al occidente, siguen por la NQS y regresan por las calles 26 y 6. El bloqueo también afecta la calzada mixta, por lo que los carros particulares también deben evitar la calle 63 con Caracas.

TransMilenio pidió a los usuarios estar atentos a sus canales oficiales, porque las condiciones de operación pueden cambiar durante la jornada.

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¿Por qué protestan los trabajadores del Metro?

La Secretaría de Gobierno reportó el punto como una manifestación de trabajadores del Metro y mantiene en el lugar a su equipo de diálogo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado las exigencias de esta jornada.

No es la primera vez. Durante 2026 se han presentado protestas similares en febrero, marzo, abril y julio. En esas jornadas, empleados de empresas subcontratistas de la Primera Línea del Metro denunciaban retrasos en el pago de salarios, quincenas y horas extras. La Empresa Metro ha sostenido que esas obligaciones corresponden a las compañías que contratan al personal.

Uno de los antecedentes más recordados se presentó en abril, cuando los trabajadores bloquearon vías de la ciudad para reclamar el cumplimiento de obligaciones laborales.

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¿Qué dicen los usuarios de TransMilenio?

En redes sociales domina la frustración. Muchos pasajeros contaron que tuvieron que bajarse de los articulados y seguir a pie por la Caracas. Otros reclamaron por información confusa: buses que seguían desviados después de anunciada la reapertura o rutas que retomaron por puntos distintos a los informados.

También abundaron las bromas que conectan el bloqueo con la inundación de la estación Flores del jueves 29 de octubre, y críticas que apuntan más a la obra del Metro y al Distrito que a la protesta.

Para quienes van a salir, la recomendación es revisar los reportes #TMAhora en X, la aplicación TransMiApp y los canales oficiales de TransMilenio antes de iniciar el recorrido. Si el destino está entre las calles 22 y 72, lo mejor es tomar la NQS y calcular tiempo extra para tramos a pie.