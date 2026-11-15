Entre pilotos y sonrisas: el papa León XIV compartió la cabina de un helicóptero en Perú

Foto: Captura de video

Resumen: El papa León XIV compartió con dos pilotos en la cabina de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú durante su traslado de Chiclayo a Santa Cruz de Succhabamba, el 14 de noviembre. Las imágenes recogen un encuentro cercano con los tripulantes. La Santa Sede confirmó el recorrido y la posterior misa ante más de 20.000 fieles en Cajamarca.

El papa León XIV protagonizó un encuentro cercano con dos pilotos durante su traslado en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, según las imágenes difundidas por la Fuerza Aérea del Perú. El video muestra al pontífice en la cabina de la aeronave, entre los militares encargados del vuelo, en medio de la visita que realizó este sábado 14 de noviembre al norte del país.

Con su sotana blanca y unos audífonos con micrófono, el Santo Padre aparece junto a los dos tripulantes en un espacio rodeado por los instrumentos de navegación. La secuencia recoge sus gestos y la cercanía con los aviadores durante una jornada que también incluyó una multitudinaria celebración religiosa en territorio cajamarquino.

La institución describió el encuentro como uno de esos vuelos que dejan un recuerdo especial. «Llevar a Su Santidad y compartir estos instantes es un honor y un recuerdo imborrable», expresó en el mensaje que acompañó las imágenes. También destacó las sonrisas y los momentos compartidos por el pontífice con quienes tuvieron a cargo su traslado.

Foto: Captura de video

El papa León XIV viajó de Chiclayo a Santa Cruz

El desplazamiento hizo parte de la agenda pastoral del sábado. De acuerdo con el boletín de la Santa Sede, León XIV salió de la Catedral de Santa María de Chiclayo y se dirigió en automóvil a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, desde donde partió en helicóptero a las 9:20 de la mañana, hora peruana.

El aterrizaje en el helipuerto de Santa Cruz se registró a las 10:07. Tras dejar la aeronave, el Papa continuó por tierra hacia la localidad, con una parada en la Parroquia de la Inmaculada antes de llegar a la explanada donde lo esperaban los fieles para la eucaristía.

En el templo fue recibido por el párroco, quien lo acompañó hasta la capilla del Santísimo Sacramento. Allí tuvo un momento de oración y luego se detuvo ante la imagen del Señor del Costado, a la que ofreció un ramo de flores. Este encuentro en la parroquia precedió la celebración al aire libre, que reunió a los habitantes y peregrinos de la región. La visita incluyó un saludo a personas que se encontraban dentro de la iglesia y a algunas personas con discapacidad.

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Más de 20.000 fieles lo esperaban para la misa

La Santa Sede informó que más de 20.000 personas aguardaban al pontífice en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. Antes de presidir la celebración, recorrió el lugar en un vehículo descapotable para saludar a los asistentes, que se habían congregado para acompañarlo en esta etapa de su viaje.

Durante la homilía, León XIV agradeció la acogida y se refirió al esfuerzo de quienes habían recorrido grandes distancias desde comunidades campesinas. Recordó a las familias que habían dejado sus ocupaciones y sus tierras para participar en la misa, y presentó ese recorrido como una peregrinación de fe.

El Papa también habló de las colinas, las quebradas y los valles de esta zona de los Andes peruanos. Su mensaje estuvo centrado en el encuentro con Cristo, la esperanza y la experiencia de las comunidades reunidas en Santa Cruz. Al finalizar la celebración, el obispo de Chiclayo, Edinson Edgardo Farfán Córdova, le dirigió unas palabras de agradecimiento.

Después de la jornada, el pontífice volvió al helipuerto y emprendió el regreso a Chiclayo a las 12:50 del mediodía. Según el reporte vaticano, la aeronave aterrizó en la base aérea a la 1:30 de la tarde y el Santo Padre continuó en automóvil hacia la Casa Episcopal.

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El encuentro del papa León XIV con los pilotos