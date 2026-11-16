Resumen: United Airlines resolvió la falla de sistemas que retrasó despegues este lunes en EE.UU.; descartó ciberataque y la FAA aclaró que no fue un problema de sus equipos.

United Airlines informó este lunes 16 de noviembre que ya resolvió la falla generalizada de sistemas que retrasó la salida de varios de sus vuelos en Estados Unidos, apenas tres días después de que una avería en la red de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligara a suspender los despegues en todo el país por más de cuatro horas.

«Ya resolvimos el problema tecnológico que retrasó las salidas de vuelos. Aunque algunos vuelos se retrasaron, no hubo impacto en los vuelos en curso ni en los de United Express», señaló la aerolínea, que agregó que no hay indicios de que se trate de un ciberataque.

De acuerdo con una alerta interna de la compañía conocida por CNN, la falla afectó el acceso a varias aplicaciones usadas por las tripulaciones, como las de planificación de vuelo, información meteorológica y gestión de tripulaciones. Los pilotos recibieron la instrucción de no cerrar sesión en los sistemas y quienes no podían consultar sus planes de vuelo debían solicitarlos por correo electrónico a los despachadores.

Foto: Redes Sociales

La FAA confirmó que estaba al tanto del incidente y precisó que se trataba de una falla tecnológica de la aerolínea: «No es un problema de equipos de la FAA». Según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware, hacia las 6:00 p.m. (hora del este) el 14 % de los vuelos de United registraba retrasos, aunque no todos necesariamente relacionados con la falla.

El contratiempo ocurre solo tres días después del paro nacional de vuelos del viernes 13 de noviembre, cuando una falla en la red de la FAA dejó más de cuatro horas de suspensión de despegues y una estela de retrasos y cancelaciones durante el fin de semana. El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó esa emergencia a un enrutador en Arkansas que saturó los sistemas durante un mantenimiento de rutina y también descartó que hubiera sido un ciberataque.

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