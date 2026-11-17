Foto de archivo.

Resumen: Un atacante inyectó código malicioso en la plataforma Optimizely y afectó a 178 páginas web, entre ellas Zoom, CNN, la BBC, Ikea y HSBC, con el fin de robar criptomonedas y datos de tarjetas de pago. Optimizely ya corrigió la falla y, según la firma Report URI, el botín rondó los 7.000 dólares.

Según informó la Cadena SER este martes 17 de noviembre, un ciberataque afectó en las últimas horas a 178 organizaciones en el mundo, entre ellas algunas de las páginas web más visitadas, como Zoom, CNN, la BBC, HSBC, Equifax, Salesforce, Ikea y Air France-KLM, mediante la introducción de un código malicioso a través de la plataforma de optimización web Optimizely.

La alerta fue revelada por la empresa de seguridad Report URI, cuyo fundador, el investigador Scott Helme, publicó el lunes 16 de noviembre el informe detallado del incidente: ese día, código JavaScript malicioso fue servido a los visitantes de los 178 sitios afectados a través de la plataforma Optimizely Web, sin que los atacantes tuvieran que vulnerar directamente los servidores de ninguna de las empresas.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Optimizely Web es una herramienta que utilizan las empresas para hacer pruebas de diseño en sus páginas. Cada sitio cliente carga un pequeño fragmento de código JavaScript desde los servidores de Optimizely, que se ejecuta automáticamente en el navegador de cada visitante.

De acuerdo con la investigación, una parte no autorizada aprovechó una falla en el proceso de registro de cuentas de la plataforma para escribir código malicioso en los proyectos de los clientes. Como el archivo seguía siendo servido desde el dominio oficial de Optimizely, en el que cada sitio afectado ya confiaba, el código se cargó con normalidad en las páginas.

Report URI analizó 1.611 scripts de la plataforma y encontró 188 infectados, pertenecientes a 178 organizaciones. Entre las afectadas también figuran GitLab, Fox News, Ledger, Peacock, UNICEF USA, Change.org y Bitly. Seis de las organizaciones son empresas de criptomonedas o de trading y otras 32 son bancos y compañías financieras.

¿Qué hacía el código malicioso?

El script tenía varios objetivos. El principal era el robo de criptomonedas: revisaba las páginas en busca de direcciones de billeteras de Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron y TON, entre otras redes, y las reemplazaba por direcciones controladas por el atacante, tanto en los campos de formulario como en las direcciones que los usuarios copiaban al portapapeles. De esta forma, una persona que pegara la dirección sustituida y aprobara la transferencia habría enviado los fondos al delincuente.

Además, el código capturaba números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad digitados en los formularios de pago, robaba cookies y capturas de pantalla del navegador, y en los iPhone y iPad más antiguos intentaba desplegar los kits de explotación conocidos como Coruna y DarkSword, diseñados para comprometer el dispositivo.

¿Cuánto lograron robar?

Según Report URI, las billeteras vinculadas al ataque recibieron alrededor de 7.000 dólares en criptomonedas, principalmente en Bitcoin, Litecoin y USDT, con transacciones verificadas hacia los atacantes. Los fondos fueron movidos a plataformas de intercambio y las billeteras quedaron vacías en la madrugada de este martes. El monto total robado aún no ha sido confirmado de manera independiente.

Respuesta de Optimizely y de las empresas afectadas

Un portavoz de Optimizely confirmó que una parte no autorizada explotó una vulnerabilidad en el flujo de registro de cuentas de su servicio Experimentation para añadir código malicioso a algunos proyectos de clientes. La empresa aseguró que bloqueó el acceso a la ruta vulnerable, aplicó una corrección, eliminó el código inyectado, cerró las sesiones activas, revocó los tokens y notificó a todos los clientes afectados.

De acuerdo con Report URI, hacia las 21:52 UTC del lunes el código malicioso solo permanecía en 1 de los 188 fragmentos infectados, después de haber estado presente en 169 menos de una hora antes, lo que muestra la rapidez de la limpieza.

Entre tanto, Salesforce aseguró que investiga «modificaciones no autorizadas» en los códigos de la plataforma, mientras que Equifax informó que dejó de utilizar temporalmente los scripts de Optimizely mientras adelanta sus propias pesquisas, según la Cadena SER.

Los investigadores recomendaron a las personas que hayan hecho transferencias de criptomonedas el lunes 16 de noviembre revisar que la dirección de destino sea la correcta, pues el intercambio de direcciones copiadas es un viejo truco que sigue funcionando porque pocas personas verifican carácter por carácter antes de enviar.

El caso vuelve a poner en evidencia cómo una sola herramienta de terceros comprometida puede exponer a cientos de sitios web a la vez, sin que los atacantes accedan directamente a sus servidores.

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