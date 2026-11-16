Resumen: El periodista Kurt Mendoza destacó la acogida al papa León XIV en Perú y sus mensajes de unidad y escucha. La Santa Sede publicó su saludo nocturno a los fieles en Lima del 15 de noviembre, mientras Vatican News reseñó su llamado a la justicia, la fraternidad y el cuidado ambiental durante la misa en Pucallpa.

Papa León XIV reúne multitudes en Perú con llamados a la unidad y al cuidado de la Amazonía

La acogida al papa León XIV en Perú y su llamado a superar las diferencias marcaron el balance que el periodista Kurt Mendoza hizo de la visita del pontífice. En diálogo con Blu Radio, el especialista en asuntos de la Iglesia Católica describió como un hecho inédito la presencia de fieles a lo largo del recorrido nocturno entre el aeropuerto de Lima y la Nunciatura Apostólica.

Mendoza, exjefe de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana, destacó que el mensaje del Papa se ha adaptado a las realidades de las regiones visitadas, desde la devoción popular de los Andes hasta los problemas sociales y ambientales de la Amazonía. En medio de esos encuentros, señaló, ha permanecido una invitación común a la unidad y a la escucha.

Papa León XIV recibió una acogida multitudinaria en Lima

Al referirse al regreso del pontífice desde Pucallpa, Mendoza relató que habitantes de Lima salieron a las calles para acompañar su trayecto hacia la Nunciatura. Según su descripción, la presencia de personas se extendió a lo largo de unos nueve o diez kilómetros durante la noche.

«Impresionante… Es una cosa inédita en el país», expresó el periodista durante la entrevista. Para Mendoza, las demostraciones de afecto también reflejan el vínculo que Robert Prevost construyó con el Perú durante sus años como misionero y obispo de Chiclayo, antes de ser elegido Papa.

La Santa Sede publicó el saludo espontáneo que León XIV dirigió a los fieles desde el balcón de la Nunciatura en Lima el domingo 15 de noviembre. Allí, el pontífice agradeció la bienvenida y compartió una bendición con quienes lo esperaban al finalizar la jornada.

«Me alegro mucho encontrarles a todos ustedes aquí. Muchas gracias de nuevo por esta acogida», dijo. En ese breve encuentro, también dedicó palabras a los jóvenes: «¡No pierdan la esperanza! ¡Crean en sí mismos! ¡Crean en el Perú! ¡Crean en Jesucristo siempre!».

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El llamado a escuchar y trabajar por el bien común

En su balance para Blu Radio, Mendoza señaló que la visita ha insistido en la necesidad de que los peruanos trabajen juntos pese a sus diferencias. El periodista resumió ese propósito como una invitación a buscar el bien común y a reconocer los problemas que afectan a las distintas comunidades del país.

El comunicador recordó, además, la prudencia y la serenidad que caracterizaban al entonces obispo Prevost. Según contó, le gustaba escuchar antes de hablar, una actitud que relacionó con el mensaje de diálogo que el pontífice ha transmitido durante el recorrido.

La agenda peruana ha incluido Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Mendoza destacó que en Cusco el Papa se refirió a las expresiones de piedad popular y a la devoción por las imágenes religiosas. En la Amazonía, en cambio, abordó el cuidado del ambiente y situaciones que afectan la dignidad de sus habitantes.

Los mensajes del pontífice en la Amazonía peruana

Vatican News informó que durante la misa celebrada en Pucallpa, en la Villa Deportiva Regional Ucayali, León XIV llamó a poner los talentos personales al servicio de los demás. Su homilía vinculó la fe con la solidaridad, la justicia, la fraternidad y el cuidado de la creación.

En esa celebración, el Papa también relacionó la protección de las personas con la de la tierra. Se refirió a la devastación ambiental de la Amazonía, la explotación laboral y las amenazas contra las poblaciones de la región, e invitó a no permanecer indiferentes ante esas realidades.

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La visita a Perú forma parte del viaje apostólico por Sudamérica que también incluyó Uruguay y Argentina. El recorrido ha reunido celebraciones religiosas, encuentros con las comunidades y mensajes sobre las distintas realidades sociales de los tres países, con una especial cercanía a la nación donde Prevost desarrolló buena parte de su ministerio.