Capturan a dos hombres con tres armas de fuego y 111 cartuchos en zona rural de Yarumal

Foto: Policía de Antioquia

Resumen: La Policía de Antioquia informó la captura de dos hombres por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones en la vereda José María Córdoba de Yarumal. Durante actividades de registro y control se incautaron una pistola, dos revólveres y 111 cartuchos. El reporte no informó sobre decisiones judiciales posteriores.

Dos hombres fueron capturados en Yarumal por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones, informó el Departamento de Policía Antioquia. El procedimiento se desarrolló en la vereda José María Córdoba y dejó como resultado la incautación de tres armas de fuego y 111 cartuchos, según el balance divulgado por la institución.

La información fue publicada este domingo 15 de noviembre en la cuenta de X de la Policía de Antioquia. El reporte señala que la intervención se produjo mediante actividades de registro y control en puntos críticos de esa zona rural del municipio. No precisa la hora del operativo ni las edades de los dos capturados.

Una pistola y dos revólveres incautados

El inventario oficial distingue una pistola y dos revólveres entre las tres armas de fuego reportadas. A ese material se suman 111 cartuchos. La comunicación no discrimina cuántos correspondían a cada arma ni ofrece detalles sobre sus calibres, su procedencia o las condiciones en que eran transportados.

La Policía acompañó el anuncio con una fotografía en la que aparecen los dos hombres custodiados por uniformados y los elementos exhibidos sobre una mesa. La institución mantuvo difuminados los rostros de los capturados en la imagen difundida. No dio a conocer sus nombres en el mensaje que informa el procedimiento.

El lugar mencionado por las autoridades es la vereda José María Córdoba, en jurisdicción de Yarumal. El reporte sitúa allí las actividades de registro y control, pero no describe una persecución ni un enfrentamiento. Tampoco informa sobre personas heridas durante la intervención policial.

En Yarumal, fueron capturados dos hombres por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. El procedimiento se realizó en la vereda José María Córdoba. Resultado: 3 armas de fuego y 111 cartuchos incautados. — Departamento de Policía Antioquia (@Policiantioquia) November 15, 2026

El alcance de la información oficial

El delito señalado en el anuncio es tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. Esa es la conducta mencionada por la institución al comunicar las capturas; el mensaje no entrega información sobre una eventual imputación de cargos ni sobre decisiones adoptadas posteriormente por un juez.

Por ahora, el balance público no permite establecer si los dos hombres permanecen privados de la libertad por una medida de aseguramiento. Tampoco precisa si las armas están relacionadas con otros hechos delictivos. No se informó de resultados de pruebas técnicas o de investigaciones adicionales sobre el material incautado.

La Policía no atribuyó a los capturados pertenencia a un grupo armado o a una organización delincuencial. En consecuencia, el procedimiento no puede presentarse como una captura de integrantes de alguna estructura específica con base únicamente en esta publicación. Los dos hombres conservan la presunción de inocencia.

Otros resultados conocidos en Yarumal

Este caso es independiente de otro procedimiento reportado recientemente en el barrio La Corraleja, en la parte alta de Yarumal. Allí fue capturado un hombre de 23 años al que le habrían encontrado aproximadamente 65 dosis de clorhidrato de cocaína. Ese hecho estuvo relacionado con estupefacientes, no con las tres armas anunciadas ahora.

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En otro resultado distinto, uniformados de Tránsito y Transporte reportaron la recuperación de una motocicleta Yamaha avaluada en 14 millones de pesos y que registraba una denuncia por hurto. El vehículo quedó a disposición de la autoridad competente, de acuerdo con la información conocida de ese procedimiento.

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Sobre las capturas en la vereda José María Córdoba, la Policía sostuvo que el resultado busca proteger a la comunidad y fortalecer la seguridad ciudadana. El balance divulgado se concentra en los dos hombres capturados y en las tres armas de fuego y los 111 cartuchos incautados.