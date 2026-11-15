Foto: Ejército Nacional

Resumen: Tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, con apoyo de la Policía de Antioquia, capturaron en Guarne a un presunto integrante de La Oficina. El Ejército reportó la incautación de bolsas con clorhidrato de cocaína, bazuco y cigarrillos de marihuana. No precisó cantidades ni una decisión judicial posterior.

Capturan en Guarne a un presunto integrante de La Oficina con cocaína, bazuco y marihuana

Un presunto integrante de La Oficina fue capturado en Guarne, Antioquia, durante una tarea táctica de registro y control adelantada por tropas del Ejército Nacional con apoyo de la Policía de Antioquia. En el procedimiento fueron incautadas sustancias estupefacientes, según informó la Séptima División.

El resultado fue divulgado este domingo 15 de noviembre en la cuenta oficial de la unidad militar. La operación estuvo a cargo del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, perteneciente a la Cuarta Brigada, que participó junto con la institución policial en el operativo.

Qué incautaron en el procedimiento en Guarne

El reporte del Ejército señala que en el lugar fueron encontradas bolsas herméticas con clorhidrato de cocaína, bazuco y cigarrillos de marihuana. La publicación no precisó el peso de las sustancias ni el número de dosis incautadas, por lo que no se conoce un balance cuantitativo del material.

En la primera fotografía divulgada por la Séptima División se observa al capturado de espaldas, custodiado por dos soldados. Frente a él aparece una mesa con los elementos exhibidos por las autoridades y un letrero que hace referencia al artículo 376, sobre tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Una segunda imagen muestra una bolsa negra entre la vegetación, con pequeños empaques en su interior. Ambas fotografías fueron compartidas junto con un video del procedimiento, en el que se observan uniformados y al hombre con el rostro difuminado en el material de origen.

«Con este resultado operacional, seguimos afectando las economías ilícitas de esta estructura criminal y contribuimos a debilitar sus capacidades logísticas y financieras», afirmó el Ejército en la publicación que acompaña las imágenes.

La institución presentó al detenido como presunto integrante del grupo de delincuencia organizado La Oficina. La información difundida no incluye su nombre ni una decisión judicial posterior. Su presunta vinculación con esa organización corresponde al señalamiento hecho por las autoridades en el reporte.

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El video divulgado por el Ejército

Video: Ejército Nacional.

El material audiovisual difundido por la Séptima División registra momentos del procedimiento y la exhibición de los elementos incautados. En el reporte escrito, la unidad militar atribuyó el resultado al trabajo de las tropas del Grupo Juan del Corral y al apoyo de la Policía de Antioquia.

El anuncio se concentra en una captura y en la incautación de las tres clases de sustancias mencionadas. No establece el sector específico de Guarne donde se adelantó la tarea de registro y control, ni precisa la fecha exacta del procedimiento, más allá de su divulgación este domingo.

Otros operativos recientes contra el microtráfico

La captura se conoce después de otros resultados reportados en el mismo municipio durante noviembre. El día 10, Minuto30 informó sobre la detención de dos presuntos integrantes de El Mesa, entre ellos el señalado coordinador de zona y un expendedor. En aquel caso, las autoridades reportaron 42 bolsas de marihuana y 12 de bazuco.

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Otro antecedente fue divulgado el 1 de noviembre: en la vereda Chaparral, Ejército y Policía capturaron a un presunto integrante de La Oficina con un revólver, cartuchos y un celular. Ese procedimiento se refería a elementos diferentes a las sustancias mencionadas en el reporte conocido este domingo.

Los antecedentes corresponden a operaciones distintas y no deben sumarse al balance de esta captura. Para el resultado más reciente, el parte de la Séptima División únicamente informa de un hombre detenido y de la incautación de cocaína, bazuco y cigarrillos de marihuana en Guarne.