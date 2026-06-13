Resumen: La captura de alias 'Chalá', señalado como presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez, fue recibida con alivio por su familia, que aseguró sentir esperanza de que finalmente haya justicia. Sin embargo, sus seres queridos insistieron en que el proceso avance sin demoras, se esclarezcan los motivos del crimen y los responsables respondan ante la justicia para evitar que el caso quede en la impunidad.

«Que diga por qué lo asesinaron»: el clamor de la familia de Mateo Pérez tras la caída de alias ‘Chalá’

La captura de alias «Víctor Chalá», señalado por las autoridades como presunto responsable del crimen del periodista Mateo Pérez Rueda, representó un momento de alivio para su familia, que desde hace más de un mes enfrenta el dolor por la desaparición y asesinato del comunicador en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia.

Aunque reconocen que la detención no les devolverá a Mateo, sus seres queridos consideran que se trata de un paso importante para que el caso avance y no quede en la impunidad.

En declaraciones entregadas a Blu Radio, Carlos Pérez, padre del periodista, confesó que al enterarse de la captura experimentó una sensación de tranquilidad en medio del duelo que aún atraviesa la familia.

«Uno a lo menos siente un fresquito porque uno ya piensa que los demás no van a sufrir por esa gente. Ojalá no los vayan a largar o los vayan a meter a un proceso de paz, que los metan a una cárcel de máxima seguridad a vivir con todas las comodidades, que es lo que hacen aquí en Colombia», expresó.

El padre de Mateo también habló sobre la forma en que han afrontado la pérdida de su hijo. Explicó que han contado con acompañamiento institucional y apoyo de diferentes personas cercanas durante este proceso.

«Hemos estado resignados, hemos llevado el duelo como se debe, nos han ofrecido socólógos, nos ha ayudado la gente, las entidades la verdad es que nos han colaborado con todo», indicó.

Además, señaló que lograron recuperar varias de las pertenencias del periodista, aunque aún hacen falta las llaves de la motocicleta y la tarjeta de propiedad, elementos que, según dijo, habrían quedado en poder de los responsables.

La familia pide justicia y conocer la verdad

Más allá de la captura, los familiares insisten en que el proceso judicial debe avanzar con rapidez para evitar que el caso quede sin castigo.

Julián Pérez, hermano del comunicador, manifestó que la expectativa ahora está puesta en las decisiones que adopten los jueces encargados del proceso.

«El mensaje es para la institucionalidad. Requerimos que este proceso se lleve con celeridad para poder obtener la justicia, que mi familia tanto espera. Y el mensaje para el país es que no nos brindamos la búsqueda de la paz, que es lo que nuestros territorios más necesitan en estos momentos», afirmó.

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Por su parte, Jorge Rueda, primo de Mateo, aseguró que la captura representa un alivio para quienes han acompañado a la familia desde el inicio del caso.

«Es realmente un alivio. Nos ayuda a tener esperanza de que va a haber justicia y que las cosas se van a hacer bien por fin en este país. Yo siento que es un descanso enorme para toda la familia», señaló.

Sin embargo, advirtió que aún existen preguntas sin respuesta sobre lo ocurrido y reiteró la necesidad de que se conozca toda la verdad detrás del asesinato.

«Hay muchas cosas que no sabemos, que no nos han contado. Sería muy importante que él pudiera decirle a la gente, sobre todo decirle a su familia, a sus amigos, por qué tomó esa decisión de asesinar a Mateo. Parte de la reparación que estamos esperando tiene que ver con la verdad. Por qué asesinar a un joven que no tenía nada que ver con la guerra, que era una buena persona, un buen hijo, un buen hermano y un gran amigo», expresó.

Así fue la captura de alias «Víctor Chalá»

Jhon Edinson Chalá Torrejano, conocido con el alias de «Víctor Chalá», fue capturado la noche del 12 de junio en el peaje de Flandes, Tolima, mediante una orden judicial por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.

En el operativo también fueron detenidas otras cinco personas. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas de fuego, munición, teléfonos celulares de alta gama y 33 millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, las autoridades también avanzan en la verificación de la posible relación de los demás capturados con las disidencias de las Farc, mientras continúa el proceso judicial contra quien es señalado como cabecilla de una comisión armada del Frente 36.

Por ahora, la familia de Mateo Pérez insiste en que el objetivo sigue siendo el mismo: obtener justicia, conocer la verdad sobre lo ocurrido y evitar que el crimen del joven periodista quede en el olvido.>