Yarumal completó seis demoliciones de inmuebles señalados como focos de inseguridad en el municipio

Foto: Gobernación de Antioquia

Resumen: Yarumal completó seis demoliciones de inmuebles señalados como focos de inseguridad dentro de la estrategia de la Gobernación de Antioquia. El departamento suma 86 predios intervenidos entre 2025 y 2026 y busca llegar a 100. El balance incluye mejoras en percepción de seguridad y disminuciones de varios delitos, sin que esos indicadores permitan atribuir por sí solos los cambios a las demoliciones.

Yarumal completó seis demoliciones de inmuebles señalados por las autoridades como focos de inseguridad, dentro de una estrategia de la Gobernación de Antioquia para intervenir estructuras abandonadas utilizadas para actividades delictivas. Con este balance, el departamento llegó a 86 predios demolidos entre 2025 y 2026 y mantiene la meta de alcanzar 100 intervenciones.

Los resultados fueron divulgados este domingo 15 de noviembre. Las acciones en el municipio del Norte antioqueño buscan recuperar espacios que, según los reportes oficiales, estaban siendo aprovechados para el consumo y la venta de estupefacientes, así como para refugiarse después de cometer hurtos contra habitantes de los sectores cercanos.

Un inmueble abandonado, entre las intervenciones recientes en Yarumal

Una de las actuaciones más recientes se adelantó en una vivienda del casco urbano que llevaba varios meses desocupada. De acuerdo con la información de la Policía Nacional recogida en el balance, ese lugar era utilizado para actividades relacionadas con sustancias psicoactivas y, presuntamente, para guardar objetos hurtados a residentes de la zona.

El director operativo de la Seguridad de Antioquia, José Edilberto Lesmes Beltrán, explicó que la estructura se había convertido en un punto de preocupación para la comunidad por el uso que algunas personas hacían del predio. El señalamiento incluye su utilización como escondite después de robos a transeúntes.

La intervención no se presenta como un operativo de captura, sino como parte de la eliminación de estructuras abandonadas identificadas como puntos críticos. El balance conocido sobre las demoliciones no precisa personas detenidas por el uso de esa vivienda ni identifica a una organización criminal como responsable de las actividades que allí se realizaban.

Residentes de los sectores intervenidos también destacaron cambios en la convivencia. En declaraciones recogidas por Teleantioquia, el habitante Jaime Vásquez señaló que la demolición de una de las casas reduce riesgos para quienes ingresaban a la estructura y evita que el lugar siga siendo utilizado para consumir estupefacientes.

Así cambia la percepción de seguridad en el municipio

El reporte departamental incluyó cifras de la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia sobre los hogares de Yarumal que manifiestan sentirse seguros. Ese indicador pasó del 80,2 % en 2023 al 93,5 % en 2026. Se trata de una medición de percepción ciudadana, distinta de los registros de delitos.

En cuanto a las conductas reportadas durante este año, la información entregada por la Gobernación señala disminuciones del 75 % en el hurto de automotores y del 58 % en el hurto de motocicletas. El balance también registra una caída del 22 % en el hurto a establecimientos comerciales y del 18 % en el hurto a residencias.

Otros indicadores divulgados muestran reducciones del 19 % en las lesiones personales, del 9 % en los homicidios y del 8 % en el hurto a personas. Aunque las cifras acompañan la presentación de la estrategia, el reporte no permite atribuir por sí solo esas variaciones a la demolición de los seis inmuebles.

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Antioquia busca llegar a 100 predios demolidos

Las seis actuaciones de Yarumal forman parte del acumulado departamental de 86 inmuebles intervenidos. La estrategia también ha llegado a municipios como Bello, Rionegro, Guarne, Copacabana, Turbo, Sonsón, Amagá y Cocorná, entre otros, según la información divulgada sobre el programa.

Desde la Administración Departamental se hizo un llamado a los alcaldes para que identifiquen más estructuras abandonadas que puedan estar siendo utilizadas para actividades delictivas y se vinculen a las intervenciones. El propósito anunciado es recuperar esos puntos y evitar que continúen funcionando como lugares de venta o consumo de drogas.

Este balance es independiente de las capturas por armas de fuego conocidas este domingo en la zona rural de Yarumal. En ese otro procedimiento, realizado en la vereda José María Córdoba, la Policía informó la detención de dos hombres y la incautación de tres armas y 111 cartuchos.

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